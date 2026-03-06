　
國際

美軍彈藥吃緊？韓外長證實「商談調動駐韓武器」　擬派運輸機送中東

▲▼部署在南韓京畿道平澤市駐韓美軍基地韓福瑞營的愛國者防空飛彈系統。（圖／達志影像）

▲部署在南韓京畿道平澤市駐韓美軍基地韓福瑞營的愛國者防空飛彈系統。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

隨著美軍與以色列空襲伊朗，美國總統川普證實對伊朗的軍事行動可能持續4至5周，外界關注美軍武器庫存吃緊。韓媒披露，部分駐韓美軍愛國者飛彈系統已調派至烏山基地，且附近停靠大型運輸機C-17、C-5，顯示美軍可能準備將關鍵防空系統投入中東。南韓外交部長趙顯證實，韓方與美方正就軍事裝備調派中東問題緊密協商。

根據韓媒《東亞日報》獨家報導，近期駐韓美軍將原本部署在其他駐韓美軍基地的愛國者飛彈發射台與導彈，移往位於京畿道平澤市的烏山基地，使該基地愛國者飛彈數量顯著增加。不過，C-17與C-5等大型運輸機也被部署在基地附近，其中C-5運抵烏山基地被視為罕見案例，顯示運送大型武器的可能性。

報導指出，美軍去年6月對伊朗核設施進行打擊行動前，曾於該年3至4月透過這些運輸機，將兩座愛國者飛彈系統運往中東循環部署，直到同年10月才歸還。

隨著中東緊張情勢持續升溫，美軍對防空系統、遠程打擊武器與火箭彈的需求增加。外界推測，愛國者飛彈、ATACMS戰術地對地飛彈、MLRS多管火箭系統等都可能被派往中東。由於這些設備也是南韓境內防範北韓（朝鮮）核武與導彈的重要防空武器，一旦調派出境，可能造成短期防空空缺。

南韓青瓦台對此強調，一旦美方正式提出需求，將迅速調配替代或補充兵力，維持聯合防衛態勢。

▲▼南韓外交部長趙顯6日接受國會質詢。（圖／達志影像）

▲南韓外交部長趙顯6日接受國會質詢。（圖／達志影像）

根據韓媒《京鄉新聞》，趙顯今（6）日在國會外交統一委員會表示，目前美方尚未向韓方提出軍事或非軍事支援請求，不過他同時也坦承，韓美雙方就駐韓美軍武器投入中東一事持續進行緊密協商。

對於是否會派遣兵力至中東，趙顯回應「非現階段情況」，強調軍方隨時保持與美方的溝通，依需要進行協議與調整。南韓國防部與駐韓美軍對於具體調派細節保持低調，僅表示以「作戰保密」為由不予回應。

先前《路透社》曾揭露，川普曾在白宮召集洛克希德馬丁等主要軍火商高層，要求增產防空飛彈，補充快速消耗的武器庫存。《金融時報》亦指出，受到攻擊威脅的波斯灣國家對防空飛彈採取緊急備貨，美國承諾提供額外供應，但實際交付尚未完成。

