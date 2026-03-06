嘉義市下路頭段地籍圖重測說明會3/13登場　助都市土地合理利用

▲▼ 嘉義市115年度下路頭段地籍圖重測啟動 3月13日辦理4場說明會確保地權 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導



為落實土地管理現代化並保障市民財產權益，嘉義市政府宣布「115年度地籍圖重測作業」正式啟動。本年度針對「下路頭段」地區進行測繪，市府將於115年3月13日（星期五）上午9時30分至下午3時50分，於嘉義市長青園（東區公義路1號）舉辦上、下午各2場重測作業宣導說明會。市府呼籲重測區內之土地所有權人踴躍出席，以瞭解重測程序及應配合之權利義務，確保自身權益。

嘉義市政府地政處張婉芬處長表示，下路頭段地籍圖重測計畫自112年起分年分區辦理，預計至116年完成。該段全區共17,367筆，面積達304.85公頃，截至114年為止，已順利完成10,105筆。張處長指出，早期地籍圖受限於測量儀器精度與保存環境，常有「圖、地、簿」不符之情形。透過現代化高精度儀器與電腦數位化重新測繪，能徹底釐清界址，顯著提升地籍資料的正確性與政府公信力。

115年度重測範圍涵蓋東區安業里、興安里及西區美源里、光路里等四里，共計3,666筆土地，面積約80.95公頃，屬市區人口密集地帶。為確保作業透明度，市府已完成前置作業，說明會當天將由受託單位「至盛國土科技顧問股份有限公司」團隊進場說明，讓民眾能清楚辨識執行人員，排除疑慮。

地政處特別強調，地籍圖重測後多數土地面積會依實地現況有所調整。說明會現場將提供諮詢服務，協助所有權人提早了解潛在的界址問題，藉由事前溝通減少後續公告成果時的異議。地籍重測不僅是測量技術的更新，更是都市治理與公共建設的重要基石，健全一致的地籍圖資將有助於土地合理利用及減少鄰里間的邊界紛爭。

相關重測範圍可透過內政部國土測繪中心重測便民服務查詢系統（https://cris-nlsc.moi.gov.tw/normal）或嘉義市政府地政處官網重測專區查詢。若有疑問，請洽嘉義市政府地政處地籍科，電話：05-2254321分機372。