春天氣候變化快濕氣炸裂　網友激推4大除濕妙招比除濕機快

▲春天天氣變化快，冷暖氣團頻繁交匯，一下下雨一下放晴讓空氣好潮濕．（圖／記者李毓康攝）

記者楊智雯／綜合報導

春天天氣變化快，大氣環流正處於冬季型向夏季型轉換期，前一天高溫26度，隔一天氣溫就驟降20度以下，也可能上午放晴、下午突然下雨，冷暖氣團頻繁交匯，家裡可能面臨恐怖的「回南天」，不僅牆壁、地板冒汗，洗好的衣服曬了三天還是「濕濕涼涼」，甚至連家裡的除濕機都抽到水箱爆滿，面對這種連呼吸都覺得沈重的濕氣，許多人紛紛在社群分享生存指南，祭出各種意想不到的除濕妙招引起討論。

面對濕氣，許多人的直覺是開窗通風，但這正是大忌！春天家裡牆壁濕，是因為室外暖濕空氣遇到冰冷的室內牆面造成結露，此時務必「緊閉窗戶」，阻絕濕氣源頭，若要通風，僅需在下午濕度較低時稍微開啟窗戶才能避免家裡變濕。

感覺潮濕時除了家電救援，網友公認最省錢且「超有感」的撇步就是報紙，將舊報紙鋪在容易冒水的地板縫隙或鞋櫃內，其強大的吸水力能迅速解決地面濕滑問題，此外，針對已經出現霉斑的角落建議噴灑「酒精」，不僅能除菌，酒精揮發時還能順便帶走水分。

最讓主婦頭痛的曬衣難題，家事達人建議採用「山字型」排列，兩側掛長、中間掛短，增加空氣對流，台電更激推「電風扇搭配除濕機」的雙機流放在衣服下方，除濕效率能瞬間翻倍。

眾多偏方中，最有趣的莫過於「溫鹽水拖地」，利用約攝氏40度的溫水加入食鹽溶解，拖地後水分蒸發速度會明顯加快，因為食鹽中的氯化鎂和氯化鈣具備吸水性能，能有效防止室內地面反潮，讓不少深受其擾的民眾驚呼好神奇！