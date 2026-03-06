籤詩命中股災！朝天宮解釋「黃金變鐵」比喻優勢盡失　不是指國運

記者游瓊華、劉人豪／台中報導

雲林縣北港朝天宮大年初四舉行接神抽公籤，被視為國運籤的「港運」公籤，抽出己卯籤「龍虎相交在門前」、「黃金忽然變成鐵」，廟方解籤為中下籤。如今美以與伊朗戰爭影響，全球正逢股災，黃金價格一度慘跌，「神」命中引發討論，廟方也出面回應說「黃金忽然變成鐵」只是比喻而已，一個很強很優勢的人，突然變成很弱沒有優勢，也僅是港運不是指國運。

▲國運籤「黃金突然變鐵」馬上靈驗？朝天宮回應說明只是比喻。（圖／記者游瓊華翻攝）

朝天宮當時依序抽出人口、水路、五穀、港運、六畜及生意籤等6支公籤。其中港運籤在第一籤即抽中己卯籤，籤文內容載明「龍虎相交在門前，此事必定兩相連。黃金忽然變成鐵，何用作福問神仙」，籤詩出自《王翦入五雷》，董事長蔡咏鍀解釋，港運籤屬於中下籤，意味著各界需和諧相處，「好像在影射各黨派不要鬥爭，會直接影響到百姓」。

國際局勢因伊朗戰爭動盪，全球股災空襲，台股更連日重挫，有民眾解讀籤詩中預言「龍虎相交」、「黃金變鐵」命中。

對此，廟方受訪時解釋，這是比喻而已，那個是說你本來很有價值很有力量的人，但是突然就變成沒有價值沒有力量的人，就這樣而已，把黃金跟鐵做一個比較，一個很強很優勢的人，突然變成很弱沒有優勢，簡單說就是兩台車相撞，賓士是黃金，兩台撞下去你看看變廢鐵，不是黃金真的會降價，並說朝天宮只有港運籤沒有國運籤。