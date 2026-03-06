日本政府加速研議「解禁武器出口」　預計春季廢除5類型限制

▲日本首相高市早苗同意修訂「防衛裝備移轉三原則」，廢除針對殺傷武器出口的5類型規範。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

日本執政聯盟推動防衛政策重大調整！自民黨與日本維新會今（6）日向日本首相高市早苗提交建議書，主張撤除現行限制防衛裝備出口的「5類型」規範，原則上允許包括戰鬥機、護衛艦等具殺傷力武器在內等裝備出口。日本政府表示，將依提議修訂「防衛裝備移轉三原則」營運指南，最快今年春季完成調整。

根據《日本放送協會》、《共同社》，自民黨與日本維新會安全保障調查會成員6日前往首相官邸，向高市早苗提交相關建議。現行制度下，日本防衛裝備的海外移轉僅限於「救難」、「運輸」等5種非戰鬥用途類型，但新提案主張全面撤除這項分類限制，並在原則上允許包括具殺傷與破壞能力的武器在內等完整裝備與零組件出口。

提案內容指出，未來防衛裝備將依是否具備殺傷或破壞能力區分為「武器」與「非武器」。其中，非武器裝備的出口對象基本上不設限制；至於武器出口，則僅限於與日本簽署「防衛裝備與技術移轉協定」的國家，以確保機密與技術安全。

此外，提案也設置一定「煞車機制」。例如武器出口原則上仍不得流向正處於戰爭中的國家，但若存在特殊情況，仍保留例外空間。是否允許個別案件出口，將交由日本的國家安全保障會議（NSC）逐案審議決定。

支持修法的政界人士認為，放寬裝備出口限制有助於強化日本防衛能力與產業基礎。自民黨安全保障調查會長、前防衛大臣濱田靖一表示，「防衛產業本身就是支撐防衛力的重要基礎，政府需要建立能夠穩定供應裝備的產業體系。」

日本維新會安全保障調查會長、前外務大臣前原誠司則批評，日本過去長期以來高度依賴海外武器採購，導致國內防衛產業逐漸弱化。他表示，「日本從所謂的『死亡商人』手中購買昂貴裝備，使得國內防衛產業基礎變得脆弱，因此有必要檢討現行制度，改為在『有節制的規則』下推動裝備出口，同時深化與盟友及友好國家的合作。」

對此，高市早苗在會面中表達支持態度，並表示「完全同意」相關方向，同時強調政府必須向國民充分說明。日本政府接下來將依據建議內容展開討論，預計最快今年春季完成修訂營運指南。