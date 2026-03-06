中東緊張情勢升溫！南韓UAE包機出發　日本陸路轉運+包機待命

▲阿拉伯聯合大公國杜拜國際機場第三航廈。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合外電報導

因美國對伊朗軍事行動持續而導致中東緊張情勢升溫，阿聯酋、沙烏地阿拉伯、巴林、科威特等國關閉機場，造成滯留國民出境困難。南韓與日本政府迅速啟動撤僑計畫，南韓已出動民航與包機撤回民眾，日本則安排陸路轉運至沙烏地阿拉伯利雅德與阿曼馬斯開特，再搭乘包機返國，自衛隊專機也作為備援，確保國民安全。

根據《韓聯社》，南韓青瓦台總統秘書室長姜勳植今（6）日表示，首批搭載南韓國民的阿聯酋大型民航班機已從杜拜起飛，預計今晚7時30分（台灣時間下午6時30分）抵達仁川國際機場。阿布達比出發航班則預計明（7）日起恢復，並將增派大韓航空包機支援。

南韓在中東14國約有1萬8000名國民滯留，其中4900名為短期居留者，短期居留者中約3500人因航班取消滯留阿聯酋與卡達。姜勳植強調，將持續與阿聯酋協商，盡快安全撤回所有國民。

除了撤僑行動，南韓也同步處理能源安全。姜勳植透露，南韓已與阿聯酋協議，緊急引進超過600萬桶原油。為避開目前已封鎖的荷姆茲海峽，兩艘南韓油輪將直接前往阿聯酋替代港口運回400萬桶原油，另有200萬桶原油由阿聯酋存放於南韓，可隨時使用。

根據日媒《富士新聞網》，日本首相高市早苗6日在社群平台X發文指出，滯留科威特、巴林、卡達與阿聯酋的國民，預計從7日起依序實施撤離程序。由於上述4國國際機場關閉，日本政府將先透過陸路運送至沙烏地阿拉伯首都利雅德與阿曼首都馬斯開特，再安排包機直飛東京。

高市早苗強調，若民用包機無法運作，將啟用自衛隊專機作為應急方案，並持續外交努力，確保滯留國民安全撤離。