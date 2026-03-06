通緝犯和友人竊車！半小時後遭警攔獲　起出喪屍菸彈海洛因

記者沈繼昌／桃園報導

桃園吳姓男子昨（5）日晚間夥同賴姓友人發現路旁自小客車內有鑰匙，2人共同竊取後作為代步工具，車主查察覺愛車失竊後報警處理，警方據報後循線查出在中山東路出現，警網於半小時內攔獲，在吳、賴2人身上起出「喪屍菸彈」、海洛因等毒品，還查出吳男是毒品通緝犯，警方偵訊後依毒品、竊盜、毒品通緝等罪嫌將2人移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市吳姓通緝犯昨（5）日在中壢路旁竊取自小客車代步，警方獲報後於半小時內攔獲到案。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局自強派出所於昨晚6時50分許接獲報案指稱，停放在興安一街自小客車遭竊，受理後調閱監視錄影畫面查出失竊自小客車資訊，迅速查獲失竊自小客車在中山東路一帶，警網立即出動進行口袋戰術攔查，迅速於30分鐘內攔獲失竊自小客車。

▲中壢警方半小時內攔獲吳姓男子到案。（圖／中壢警分局提供）

未料，竊嫌卻拒捕，甚至欲駕車逃離，但仍被警網攔獲到案。查出駕駛是40歲賴姓男子與乘客49歲吳姓男子到案。警方在吳男身上起出「喪屍菸彈」3顆及海洛因毒品1包，賴男身上則查獲「喪屍菸彈」1顆、依託咪酯粉末1包及安非他命吸食器等證物，警方查出吳男因毒品、藥事法遭通緝中，將2人帶回偵訊；偵訊後將吳男依毒品、竊盜、毒品通緝、藥事法通緝，賴男則依毒品、公共危險（毒駕）、竊盜案移送桃園地檢署偵辦。

▲桃園市吳姓通緝犯昨日在中壢路旁竊取自小客車代步，警方起出「喪屍菸彈」、海洛因等毒品。（圖／中壢警分局提供）

中壢警分局長林鼎泰強調，警方對於各類犯罪絕不寬貸，將持續強化巡邏及查緝作為，全力打擊竊盜及毒品犯罪，維護轄區治安；同時呼籲民眾停車時務必妥善保管車輛鑰匙，切勿將鑰匙留置車內，以免成為宵小覬覦目標。