駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

▲駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平（右二）。（圖／外交部提供）



記者杜冠霖／台北報導

為協助有意離境的國人返國，我國駐沙烏地阿拉伯代表處已於本（5日）發布公告，將協助有意離境卡達的國人以陸路方式前往沙烏地阿拉伯首都利雅德，再轉搭國際航班返國，並開放有意離境國人登記相關資訊。倘國人有離境需求，請透過外交部網站表單登記，以利駐處掌握情形並提供必要協助。

外交部表示，為妥適協助因卡達領空關閉而滯留當地的國人，我國駐沙烏地阿拉伯代表處代表張治平偕組長潘俊彥於本月5日下午2時入境卡達，期間卡達曾發布3次國家級警報，張代表評估情勢後持續進行護僑任務，陸續前往Radisson Blu、Wonder Palace、Pullman Doha等3家旅館會晤滯留在卡達的國人共11位。

外交部指出，張代表除表達政府關懷之意，同時暸解國人身心狀況及後續返國規畫，並說明駐處已規劃有意離境卡達的滯留國人，以陸路方式自卡達多哈經 Abu Samra 邊關前往沙京利雅德轉搭商業航班返台的方案，並開放登記。

外交部表示，張代表除將持續前往其他旅館瞭解短期滯留卡達的國人需求，並持續說明駐處規劃的離境協助方案外，同時也將與當地僑胞會面，共同評估當前安全局勢，表達政府關懷之意。

外交部指出，將持續開展保護我海外國人具體行動，密切關注在沙烏地阿拉伯及卡達的國人需求，積極提供相關資訊與必要協助，並以同理心與專業態度，確保國人在需要時能獲得即時且妥適的服務。

外交部提醒，目前仍滯留卡達的國人務必提高警覺，隨時注意當地安全情勢發展，並遵循卡達政府發布的安全指引，以確保人身安全。駐沙烏地阿拉伯代表處亦將持續與當地國人保持聯繫，俾利提供必要協助。國人如有任何需要，也可隨時與我國駐沙烏地阿拉伯代表處聯絡。

