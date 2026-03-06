強化校園防災意識　南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

▲台南市消防局東山分隊前往東山國中辦理消防安全宣導，提升學生防災意識。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為提升校園師生防災意識與災害應變能力，台南市消防局第一大隊東山消防分隊，6日前往東山國中辦理消防安全宣導活動，透過防災觀念講解與消防器材示範，向學生傳授日常生活中實用的消防安全知識，期望讓防災觀念從校園向家庭延伸，進一步提升整體社區安全。

東山消防分隊指出，此次宣導內容涵蓋多項與生活密切相關的消防安全議題，包括住宅用火災警報器裝設推廣、防範一氧化碳中毒、用火用電安全、爐火烹調「人離火熄」、瓦斯設備安全檢查及檢修申報，以及清明節期間常見的「四不一要」防火宣導等，提醒學生回家後也能將正確的防火觀念分享給家人，共同守護居家安全。

活動中，消防人員也向學生示範滅火器正確操作方式，並說明「拉、瞄、壓、掃」四字口訣，讓學生了解初期火災的基本應變方法。同時宣導火場避難逃生觀念，提醒學生遇到火災時務必保持冷靜，遵守「小火快逃、濃煙關門」原則，以爭取寶貴逃生時間，降低傷害風險。

此外，消防人員也加強宣導地震保命三步驟「趴下、掩護、穩住」，並向學生介紹CPR與AED基本急救觀念，讓學生了解在突發狀況時如何協助通報與求援，培養正確的生命安全意識與初步應變能力。

台南市政府消防局第一大隊大隊長邱國禎表示，防災教育應從小扎根，透過進入校園宣導，不僅能提升學生的安全知識，也能讓學生把正確觀念帶回家庭，形成「一人學習、全家受益」的效果，進一步強化社區整體防災能力。

消防局長楊宗林也提醒，消防安全與每個人的日常生活息息相關，唯有平時養成正確的防火與防災習慣，才能在災害發生時降低傷害與損失。期盼透過持續推動防災教育宣導，讓市民共同打造更安全、安心的生活環境。