陳傑憲也愛！韓隊長李政厚「戴30萬項鍊打球」　台人暈爆：真的帥

▲台、韓隊長雙帥合照。（圖／中職提供）



網搜小組／劉維榛報導

WBC各國球星齊聚，就連中華隊隊長陳傑憲也在場上追星，特地找韓國隊長李政厚合影。中華隊將在8日對決韓國，李政厚的顏值意外引發討論，「真的很帥」、「遠看像宋承憲」、「頂配版陳傑憲」。另外，李政厚戴著30多萬項鍊出賽也吸引目光，「第一次看到戴梵克雅寶比賽的」。

許多網友在Threads直呼，看到李政厚出賽的模樣忍不住稱讚，「雖然我不挺韓國，老實說李政厚真的蠻帥的」、「李政厚打擊不錯啊，外號風之孫」、「遠看一度以為宋承憲」、「有一點王溢正的味道」、「就真的很帥，頂配版陳傑憲」、「乍看以為是台灣隊長」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另外，李政厚脖子上的昂貴項鍊也意外吸走不少球迷目光，「還戴梵克雅寶」、「戴30幾萬比賽是怎樣啦」、「人生第一次看到戴梵克雅寶比賽的」；也有人指出，美職費城人外野手羅哈斯（Johan Rojas）也戴過該品牌的項鍊，「我看Rojas戴時，還跟我爸說他的項鍊滿好看的，原來那麼貴啊」、「這項鍊跟Rojas是不是同一款」。

化身粉絲的台灣隊長陳傑憲透露，自己一直很欣賞李政厚，當天在球場看到韓國隊時特別開心，「我喜歡李政厚啊！所以剛剛看到他就很開心，有點像小粉絲那樣。」他表示，比賽還沒正式開始，因此賽前還帶著一點對偶像的憧憬，也很好奇本人長什麼樣子，於是透過翻譯協助拍照留念。

盼帶韓國走出低谷！李政厚沒有更低的地方可以跌了



事實上，韓國曾在北京奧運奪金、2009年WBC拿下亞軍，但近年國際賽表現低迷，WBC更已連續三屆止步分組賽。身為「風之子」李鍾範之子，李政厚如今與舊金山巨人簽下1億1300萬美元合約，成為韓國棒壇門面人物，也背負更多期待。

不過這屆WBC，李政厚選擇換個心態，「已經沒有更低的地方可以跌了。」身為隊長，他強調球隊並非只有自己，「有很出色的後輩，也有可靠的前輩。我只要做好中間的角色，自然會有好結果。」

▼韓國隊李政厚。（圖／記者林敬旻攝）

