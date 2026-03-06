　
嘉基薪資仲裁輸了！補發1萬4竟說「是獎金」　勞動部發文狠打臉

▲▼ 醫療工會首例調薪仲裁案　嘉基工會抗爭兩年終獲實質加薪 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 醫療工會首例調薪仲裁案，嘉基工會抗爭兩年終獲實質加薪 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台灣醫療工會史上首宗集體調薪仲裁案出現重大發展！嘉基工會歷經兩年艱辛抗爭，終於在今年迎來關鍵勝利，全體員工於1月27日發薪日當天，收到一筆1萬4400元的補發款項。雖然資方企圖以一次性「獎金」名義發放，但勞動部於2月23日發出函釋，明確定調這是「勞動條件之調整」，而非一次性給付，強硬要求資方落實實質調薪。


本案源於112年10月勞資團體協商破裂。由於醫院被列為影響大眾生命安全之事業，工會罷工權受限，嘉基工會遂採取法律救濟，於113年7月向勞動部提出調薪仲裁申請。這不僅是醫療工會界的第一次嘗試，更是台灣首件由勞方單方面提起並獲受理的集體仲裁案。

▲▼ 醫療工會首例調薪仲裁案　嘉基工會抗爭兩年終獲實質加薪 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 全台醫療工會首例調薪仲裁案。（圖／記者翁伊森翻攝）

歷經17次協商觸礁與長達一年半的仲裁等待期，嘉基工會理事長陳宏指出，國家限制了醫療業的罷工權，因此法律另開「強制仲裁」之門作為補償。即便過程漫長，工會仍堅持走完法制程序，終獲勞動部判決支持。

根據仲裁判決主文，資方應自2023年10月20日起，每月定額加薪1200元（含600元伙食津貼），資方雖於今年1月27日補發12個月共計1萬4400元的款項，卻巧立名目以「獎金」給付。此外，資方雖於今年1月起先行加薪1,000元，隨後才陸續補足剩餘的200元，意圖規避將完整金額列入「經常性給予」薪資，影響未來退休金與加班費計算。

對此，工會於1月19日發文要求函釋，勞動部於2月25日正式回函指出，該筆1200元的性質是勞動條件之調整，絕非一次性給付，資方不得片面進行不利變更。此回函肯定了工會見解，確認這筆金額必須具備延續性。

針對未來勞資談判，理事長陳宏強硬表示，未來將要求與院方簽署「必要服務條款」（即最低服務條款）。他強調這涉及醫護人員的社會責任問題，工會並非無視病患權益，若雙方無法達成共識，「不簽就罷工」。

陳宏承諾，即便發動罷工，工會仍會維持涉及生命安全的核心醫療服務，如急診等必要科別都會持續提供服務。此舉旨在拿回法律賦予工會的行動籌碼，不再讓調薪協商因資方拒簽條款而陷入被動仲裁的困境。

