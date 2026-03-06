　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／洗錢大亨搬出1億2666萬　郭哲敏繳回犯罪所得拚減刑交保

▲▼88會館負責人郭哲敏，到高等法院開庭。（圖／記者吳銘峯攝）

▲郭哲敏一次繳回犯罪所得1億2666萬餘元給高等法院。（圖／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，一審遭判刑11年8月，案件上訴二審高等法院審理中。而他透過律師，在5日主動繳回一審認定的犯罪所得1億2666萬3107元。據法界人士表示，這是郭哲敏的訴訟策略，繳回犯罪所得可以拚二審減低刑期，甚至還有機會交保。

郭哲敏因經營地下博弈網站「包網平臺」，以及地下匯兌洗錢，遭檢方偵辦。全案又因捲入時任警政署政風室主任黃錦秋，以及新北地檢署檢察官王涂芝，引發外界矚目。而郭哲敏在檢警2022年11月發動搜索約談前離境，最後逃亡海外遭通緝。

調查局與刑事局駐外人員掌握郭男行蹤，2023年7月會同泰國官方拘提郭男，8月就將郭男重兵押解，從曼谷搭機返回台灣。郭男返台後隨即遭到羈押禁見，檢方在2024年3月間提起公訴，案件進入法院審理程序，期間郭哲敏也曾獲得新北地院裁定5千萬元交保，但最後仍遭撤銷，繼續羈押。

一審新北法院審理後，認定他以Awesome Entertainment （ＡＥ）集團名義，2018年起陸續以6家公司開發線上博弈遊戲及經營跨境線上賭博行業，再以「包網平台」串接各博弈遊戲，與境外站長合作，和東亞各國的境外玩家對賭、抽成，合計獲利1億1900餘萬美元，折合新台幣35億7900餘萬元。因此一審法院以《銀行法》等罪，重判郭哲敏有期徒刑11年8月。案件上訴第二審。

二審高等法院審理期間，郭哲敏力拼交保，強調自己的家人、朋友全都在台灣，如果就此落跑，會讓家人抬不起頭來，所以不會落跑。此外，他也主動請求若交保，願意接受科技監控；甚至連科技監控經常會有手機收訊死角，以致斷訊，他還願意提供其他2支手機，做到訊號無死角的地步，請求高院讓他交保。但高院最後仍駁回請求，裁定繼續羈押。

此外，郭哲敏的律師在2025年12月案件審理期間，竟在開庭時，以手機播放A片讓郭哲敏觀賞，直到法警發覺，立即向受命法官陳銘壎回報。陳銘壎氣炸，當庭制止，並告誡律師及郭哲敏不得再犯，律師則不斷向法官道歉。

案件持續審理中，郭哲敏5日透過律師，一次繳交一審認定的犯罪所得1億2666萬3107元給予高院；但這距離一審判決認定的網站不法獲利35億7900餘萬元，仍有相當大的差距。據法界人士表示，郭哲敏此舉在於向高院表示悔改之意，希望二審能減輕刑期，甚至有機會拚交保。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台日戰即將登場！山本由伸最早到　提前5小時備戰
「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球
快訊／彰化嚴重大火！巨量黑煙蔽天
日本船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」
快訊／澳洲雙響！5:1大贏捷克
快訊／陳柏豪道歉了！　開玩笑亂寫的
川普點名「古巴」是下個目標！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誘女學生嘿咻拍淫照！圖書館凍未條大膽摸胸　淫師丟工作判刑8年

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

快訊／洗錢大亨搬出1億2666萬　郭哲敏繳回犯罪所得拚減刑交保

快訊／彰化塑膠工廠大火！黑煙蔽天臭翻...居民哀嚎：快喘不過氣

泰國郵寄走私2KG大麻！　雲林檢警「狸貓換太子」逮2越籍男

快訊／WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的

八哥揪團吃Buffet！滿地葡萄只剩渣　悲情果農水槍轟鳥被炎上

「舉重精靈」驚傳家暴！狠揍女友害全身傷聽力受損...判拘役50日

瓊林出海口民眾受困蚵田險滅頂　金門消防IRB救生艇救援脫困

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

誘女學生嘿咻拍淫照！圖書館凍未條大膽摸胸　淫師丟工作判刑8年

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

快訊／洗錢大亨搬出1億2666萬　郭哲敏繳回犯罪所得拚減刑交保

快訊／彰化塑膠工廠大火！黑煙蔽天臭翻...居民哀嚎：快喘不過氣

泰國郵寄走私2KG大麻！　雲林檢警「狸貓換太子」逮2越籍男

快訊／WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的

八哥揪團吃Buffet！滿地葡萄只剩渣　悲情果農水槍轟鳥被炎上

「舉重精靈」驚傳家暴！狠揍女友害全身傷聽力受損...判拘役50日

瓊林出海口民眾受困蚵田險滅頂　金門消防IRB救生艇救援脫困

曾因花蓮強震取消演出！MISIA米希亞重返台灣　7／25日登北流

台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來

誘女學生嘿咻拍淫照！圖書館凍未條大膽摸胸　淫師丟工作判刑8年

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

WBC台日戰即將登場！山本由伸最早抵達　提前5小時備戰

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

台南土地標售住商用地「全滅」　僑力化工4.39億一次拿2地

強化校園防災意識　南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

社會熱門新聞

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

國民黨台中黨部死亡連署案　34人全有罪

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

館長不認罪！要求「傳喚賴清德」出庭

前議員林穎孟貪詐助理費　今二審宣判突喊卡

輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

墾丁大街吃8顆120元生蠔上吐下瀉　衛生局調查

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

三重深夜嚴重車禍！　19歲騎士撞左轉車噴飛無意識

18歲男睡未成年姊妹　2女全染梅毒

更多熱門

相關新聞

懷疑前妻婚前就出牆　狂男買兇「她3度逃死劫」

懷疑前妻婚前就出牆　狂男買兇「她3度逃死劫」

桃園男子王咏杰2024年間與前妻離婚後，不滿前妻疑似有了新歡，竟花錢找黑幫對前妻動手，包含製造假車禍、鋁棒砸店等等。一審將王男重判有期徒刑12年，二審因王男賠償350萬元和解，改判有期徒刑11年2月。全案再上訴，最高法院6日駁回上訴定讞。

太子9被告交保　北檢準抗告：與洗錢金額不成比例

太子9被告交保　北檢準抗告：與洗錢金額不成比例

屏東劉正富傷害案　獲判無罪確定

屏東劉正富傷害案　獲判無罪確定

太子集團9幹部全交保　陳揮文痛批：柯文哲收押1年這些垃圾收押多久？

太子集團9幹部全交保　陳揮文痛批：柯文哲收押1年這些垃圾收押多久？

前議員林穎孟貪詐助理費　今二審宣判突喊卡

前議員林穎孟貪詐助理費　今二審宣判突喊卡

關鍵字：

法律人權郭哲敏洗錢錢帥君檢方高等法院犯罪所得

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面