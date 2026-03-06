快訊／洗錢大亨搬出1億2666萬　郭哲敏繳回犯罪所得拚減刑交保

▲郭哲敏一次繳回犯罪所得1億2666萬餘元給高等法院。（圖／記者吳銘峯攝）

記者劉昌松、吳銘峯／台北報導

北市88會館負責人郭哲敏涉及洗錢、組織犯罪等相關案件，一審遭判刑11年8月，案件上訴二審高等法院審理中。而他透過律師，在5日主動繳回一審認定的犯罪所得1億2666萬3107元。據法界人士表示，這是郭哲敏的訴訟策略，繳回犯罪所得可以拚二審減低刑期，甚至還有機會交保。

郭哲敏因經營地下博弈網站「包網平臺」，以及地下匯兌洗錢，遭檢方偵辦。全案又因捲入時任警政署政風室主任黃錦秋，以及新北地檢署檢察官王涂芝，引發外界矚目。而郭哲敏在檢警2022年11月發動搜索約談前離境，最後逃亡海外遭通緝。

調查局與刑事局駐外人員掌握郭男行蹤，2023年7月會同泰國官方拘提郭男，8月就將郭男重兵押解，從曼谷搭機返回台灣。郭男返台後隨即遭到羈押禁見，檢方在2024年3月間提起公訴，案件進入法院審理程序，期間郭哲敏也曾獲得新北地院裁定5千萬元交保，但最後仍遭撤銷，繼續羈押。

一審新北法院審理後，認定他以Awesome Entertainment （ＡＥ）集團名義，2018年起陸續以6家公司開發線上博弈遊戲及經營跨境線上賭博行業，再以「包網平台」串接各博弈遊戲，與境外站長合作，和東亞各國的境外玩家對賭、抽成，合計獲利1億1900餘萬美元，折合新台幣35億7900餘萬元。因此一審法院以《銀行法》等罪，重判郭哲敏有期徒刑11年8月。案件上訴第二審。

二審高等法院審理期間，郭哲敏力拼交保，強調自己的家人、朋友全都在台灣，如果就此落跑，會讓家人抬不起頭來，所以不會落跑。此外，他也主動請求若交保，願意接受科技監控；甚至連科技監控經常會有手機收訊死角，以致斷訊，他還願意提供其他2支手機，做到訊號無死角的地步，請求高院讓他交保。但高院最後仍駁回請求，裁定繼續羈押。

此外，郭哲敏的律師在2025年12月案件審理期間，竟在開庭時，以手機播放A片讓郭哲敏觀賞，直到法警發覺，立即向受命法官陳銘壎回報。陳銘壎氣炸，當庭制止，並告誡律師及郭哲敏不得再犯，律師則不斷向法官道歉。

案件持續審理中，郭哲敏5日透過律師，一次繳交一審認定的犯罪所得1億2666萬3107元給予高院；但這距離一審判決認定的網站不法獲利35億7900餘萬元，仍有相當大的差距。據法界人士表示，郭哲敏此舉在於向高院表示悔改之意，希望二審能減輕刑期，甚至有機會拚交保。