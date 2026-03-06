揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

▲民進黨發言人吳崢受訪。（資料照／記者杜冠霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨團提出「3800億+N」的軍購特別條例草案今（6日）付委審查，然而，民進黨發言人吳崢痛批，國民黨版本列出的8項軍購項目中，有3項都是已編列於一般預算的項目，錯誤率37.5％，完全暴露根本是東拼西湊隨便敷衍。

吳崢表示，國民黨昨天說，軍購應該編列在一般預算，不能亂花錢，結果國民黨提出的斷手斷腳版《軍購特別條例》，第五條寫了8項軍購，裡面竟然有3項，是已經編列在一般預算的項目，錯誤率37.5％。

吳崢說明，第五條包括，M109A7自走砲系統、海馬士遠程精準打擊系統（HIMARS）、臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、反裝甲型無人機飛彈系統、拖式飛彈、海軍「標槍反甲飛彈」，以及魚叉飛彈可修件檢修。

吳崢進一步說明，臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」陸軍「AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等三項，其實都是已編列於一般預算的項目，不應該是特別預算的範疇。

面對錯誤率37.5％的情況，吳崢痛批，國民黨不識字兼沒衛生，大砍台灣國防特別預算8700億，配合中共阻撓台灣建軍，現在不只舔共，還不唸書，連抄作業都抄錯，將一般預算項目重複編列在特別條例，完全暴露根本是東拼西湊隨便敷衍。