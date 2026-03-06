　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

▲▼民進黨發言人吳崢受訪。（資料照／記者杜冠霖攝）

▲民進黨發言人吳崢受訪。（資料照／記者杜冠霖攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨團提出「3800億+N」的軍購特別條例草案今（6日）付委審查，然而，民進黨發言人吳崢痛批，國民黨版本列出的8項軍購項目中，有3項都是已編列於一般預算的項目，錯誤率37.5％，完全暴露根本是東拼西湊隨便敷衍。

吳崢表示，國民黨昨天說，軍購應該編列在一般預算，不能亂花錢，結果國民黨提出的斷手斷腳版《軍購特別條例》，第五條寫了8項軍購，裡面竟然有3項，是已經編列在一般預算的項目，錯誤率37.5％。

吳崢說明，第五條包括，M109A7自走砲系統、海馬士遠程精準打擊系統（HIMARS）、臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）、陸軍「AH-1W型直升機零附件」、反裝甲型無人機飛彈系統、拖式飛彈、海軍「標槍反甲飛彈」，以及魚叉飛彈可修件檢修。

吳崢進一步說明，臺灣戰術網路（TTN）暨部隊覺知應用套件（TAK）」陸軍「AH-1W型直升機零附件」及「魚叉飛彈可修件檢修」等三項，其實都是已編列於一般預算的項目，不應該是特別預算的範疇。

面對錯誤率37.5％的情況，吳崢痛批，國民黨不識字兼沒衛生，大砍台灣國防特別預算8700億，配合中共阻撓台灣建軍，現在不只舔共，還不唸書，連抄作業都抄錯，將一般預算項目重複編列在特別條例，完全暴露根本是東拼西湊隨便敷衍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光
快訊／陳傑憲纏繃帶現身：我很不甘心啦
快訊／中華隊先發打線出爐　陳傑憲未列入
傳產董座罹「最惡性侵襲淋巴癌」　醫狂Call續命：再拖活不了
台日大戰　台灣運彩最新賠率出爐
張惠妹0遮掩素顏現身機場！　身旁「綜藝天后」網驚：都是女神
妙麗死會了！艾瑪華森機場激吻「頂級千億富豪」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

海基會將拒李貞秀索資　與行政院、陸委會立場一致

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

民調問「徐欣瑩脫黨參選？」　徐辦怒批抹黑：將採法律行動

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

踢桌嗆傅崐萁遭檢方起訴　張峻：無悔替花蓮光復災民發聲

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

「軍購不是Uber Eats」前藍委開轟藍版本　勸黨三思：美方不會接受

藍白提TPASS等718億新興預算先行動支案　立院二讀通過

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

立院同意動支718億新興計畫　政院：總預算不應零碎切割、籲理性審議

海基會將拒李貞秀索資　與行政院、陸委會立場一致

3年來首見！連7日未有共機擾台　顧立雄：每日仍有至少5艘共艦

民調問「徐欣瑩脫黨參選？」　徐辦怒批抹黑：將採法律行動

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

踢桌嗆傅崐萁遭檢方起訴　張峻：無悔替花蓮光復災民發聲

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

「軍購不是Uber Eats」前藍委開轟藍版本　勸黨三思：美方不會接受

藍白提TPASS等718億新興預算先行動支案　立院二讀通過

慈警會送暖贈福袋　關懷台東警分局同仁辛勞

華邦電2月營收119.73億元　年增88.45%

日本政府加速研議「解禁武器出口」　預計春季廢除5類型限制

正港台灣腔！舒華唸「觀光大使」含滷蛋　粉絲虧：ㄢㄤ不分，可愛

WBC今晚對決日本　埔里綜合球場室內大型轉播...鎮民快來加油

國際婦女節前夕走訪基層　台東警局長致贈玫瑰與禮券感謝女警

台74線自小客「引擎突然大火」燒剩鐵架　駕駛急跳車逃命

旺宏2月營收30.3億元　年增60%

井端警戒鄭浩均直球威力　喊話日本隊主動出擊

18歲花豹「花郎」離世！　照養團隊忍痛放手陪牠最後一哩路

【驚險逃死劫】出電梯「梯廂突暴衝往上」！　印度男險被夾成「肉餅」

政治熱門新聞

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」付委審查

大國叫你自己走、台灣幫你安排車　親歷空襲台人：已是保母級服務

沈伯洋「切割青鳥」：價值觀不一致

中東戰火斷台天然氣　郭正亮：龔明鑫講了大實話

兒子東大博班畢業　陳佩琪擬幫柯文哲申請解除境管324赴日觀禮

太子集團9幹部全交保　陳揮文痛批：柯文哲收押1年這些垃圾收押多久？

醫界向賴清德報告年終創新高　長庚發出52億、彰基員工領10.5個月

選真的！白營素人陳彥廷辭15年家樂福工作　全心投入三蘆議員選舉

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

前藍委開轟藍軍購版本　勸黨三思：軍購不是Uber Eats

鄭麗文贏了！藍版軍購縮水「8千億變3500億」　綠委遺憾：應尊重專業

指藍軍購條例不利快速籌建戰力　國防部：3項武器還非特別條例範圍

韓國瑜宴請盧秀燕及藍委　憂心與新加坡差距拉大

更多熱門

相關新聞

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

2026年經典賽（WBC）中華隊在首戰惜敗澳洲後，今（6）日晚上6時，將於東京巨蛋對上日本隊，迎來最受關注的「台日大戰」。而在立法院即使今天仍有院會，但已確定有7位藍綠立委已赴東京或今日下午將趕赴力挺中華隊，包含中職會長蔡其昌、綠委沈伯洋、王定宇、郭國文、王義川、李坤城、藍委洪孟楷等人。另外，雙北分別在信義香堤廣場、新北市民廣場都將在今晚舉辦直播派對，邀請全民應援。

前藍委開轟藍軍購版本　勸黨三思：軍購不是Uber Eats

前藍委開轟藍軍購版本　勸黨三思：軍購不是Uber Eats

鄭麗文不甩藍委軍購條例版本　林俊憲酸：真正的黨中央在北京

鄭麗文不甩藍委軍購條例版本　林俊憲酸：真正的黨中央在北京

民進黨高雄鳳山初選結果出爐　黃捷子弟兵出線

民進黨高雄鳳山初選結果出爐　黃捷子弟兵出線

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

關鍵字：

吳崢國民黨民進黨軍購特別條例

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

蔡瑞雪聲明自己挖坑？律師見「她1句話自證心虛」

美轟炸伊朗無人機母艦　32秒畫面曝光

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面