　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

台南市地政士公會第7屆理監事改選　楊明宗接任理事長推動「雙地政士制」

▲台南市地政士公會第7屆會員大會暨理監事選舉順利完成，新任理監事團隊出爐。（記者林東良翻攝）

▲台南市地政士公會第7屆會員大會暨理監事選舉順利完成，新任理監事團隊出爐。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

社團法人台南市地政士公會第7屆理監事選舉順利完成，資深會員楊明宗當選新任理事長，洪鴻成當選常務監事，楊明宗表示，未來公會首要任務之一，就是推動「雙地政士制」，讓不動產交易中買賣雙方都能各自聘請地政士協助，為自身權益把關，藉由專業分工提升交易安全與服務品質。

楊明宗指出，不動產交易金額龐大，流程涉及契約審閱、權利移轉、稅務與相關法規，地政士在交易過程中扮演關鍵角色。若能推動雙地政士制度，由買賣雙方各自委任地政士協助處理相關事務，不僅可避免角色混淆，也能確保雙方權益受到公平對待，進一步強化交易安全。

對此，台南市地政局長陳淑美表示樂觀其成。她指出，地政局確實曾接獲多起民眾反映，指在不動產買賣過程中，部分由賣方聘任的地政士較偏向維護賣方利益，導致買方在資訊或權益保障上感到不足。若未來能落實雙地政士制度，由買賣雙方各自委任專業人員協助把關，相信更能兼顧雙方權利，也能讓交易程序更加透明與安全。

台南市地政士公會第7屆會員大會於5日晚間舉行，會員出席相當踴躍，顯示會員對公會運作與未來發展高度關注。會中除完成年度議程外，也進行理監事改選。多位市府代表到場祝賀並指導，包括台南市地政局長陳淑美、社會局長郭乃文，以及台南市財政稅務局主任秘書李玟玟等人。


會員大會議程結束後，隨即舉行第7屆理監事選舉。公會公關委員會主委林志文表示，經會員投票後順利選出新一屆理監事團隊，將共同推動公會會務與地政專業發展。


此次當選名單包括：理事長楊明宗；常務理事柯志堅、鍾麗眞、林明華、黃麗雅；理事林志文、吳美淑、關君霖、許麗美、姜承穎、徐定旺、蕭富隆、吳素華、張達成、邱宥榆；常務監事洪鴻成；監事林莉茵、黃偉琳、金炳成、林群貴等人。新團隊未來將攜手推動地政士專業制度與服務品質，並持續與政府單位合作，強化不動產交易安全機制。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台日戰即將登場！山本由伸最早到　提前5小時備戰
「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球
快訊／彰化嚴重大火！巨量黑煙蔽天
日本船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」
快訊／澳洲雙響！5:1大贏捷克
快訊／陳柏豪道歉了！　開玩笑亂寫的
川普點名「古巴」是下個目標！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化校園防災意識　南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

台南市地政士公會第7屆理監事改選　楊明宗接任理事長推動「雙地政士制」

「工地熱血應援」今年缺席了　大林萬國戲院熱血轉播今年憾缺席

馬祖「擺暝文化季」熱鬧展開　燒馬糧、元帥點戲輪番上陣

植樹月送樹苗活動登場　林業署關山工作站一早湧現排隊人潮

台南表揚數位學習績優學校與教師　21校、10教師成校園智慧教育典範

頭部防護零妥協　屏東警3／9起加強取締未戴安全帽

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

台南3/25啟動「AI學習日」　150校、3千學童同步培養AI素養

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

強化校園防災意識　南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

台南市地政士公會第7屆理監事改選　楊明宗接任理事長推動「雙地政士制」

「工地熱血應援」今年缺席了　大林萬國戲院熱血轉播今年憾缺席

馬祖「擺暝文化季」熱鬧展開　燒馬糧、元帥點戲輪番上陣

植樹月送樹苗活動登場　林業署關山工作站一早湧現排隊人潮

台南表揚數位學習績優學校與教師　21校、10教師成校園智慧教育典範

頭部防護零妥協　屏東警3／9起加強取締未戴安全帽

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

台南3/25啟動「AI學習日」　150校、3千學童同步培養AI素養

曾因花蓮強震取消演出！MISIA米希亞重返台灣　7／25日登北流

台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來

誘女學生嘿咻拍淫照！圖書館凍未條大膽摸胸　淫師丟工作判刑8年

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

WBC台日戰即將登場！山本由伸最早抵達　提前5小時備戰

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

台南土地標售住商用地「全滅」　僑力化工4.39億一次拿2地

強化校園防災意識　南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

【服務超過百貨專櫃】銀樓老闆「投餵式」招待！　米糕燒餅直接拿出來餵客人

地方熱門新聞

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

勞動節連假台金航線3／9開放訂位

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

台南表揚數位學習績優學校與教師21校、10教師成校園智慧教育典範

金門警車知法犯法「逆向違停」

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

9旬翁散步摔傷無助　台中暖警護返家

彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

中東戰事升溫　蘇俊賓諭燃煤備用電力配套提前部署

更多熱門

相關新聞

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

快訊／陳亭妃出線！　台南市長初選險勝林俊憲

民進黨佈局2026縣市首長大選，嘉義縣、台南市、高雄市本週開始執行初選民調，根據民進黨中央抽選結果，台南市是壓軸執行初選民調的選區，昨晚已完成初選民調調查。民進黨中央今（15日）公布民調結果，最終由陳亭妃擊敗林俊憲，將於下週中執會正式提名，六度對決國民黨參選人謝龍介。

屏東警「110」啟動防詐防暴　161人錢保住了

屏東警「110」啟動防詐防暴　161人錢保住了

新北U18／高一左投姜晉錫4局無失分

新北U18／高一左投姜晉錫4局無失分

將光電地變廢棄物場　郭信良遭起訴

將光電地變廢棄物場　郭信良遭起訴

即／台南消防局長李明峯閃辭　黃偉哲勉為核准

即／台南消防局長李明峯閃辭　黃偉哲勉為核准

關鍵字：

台南市地政士公會理監事楊明宗

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面