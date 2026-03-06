台南市地政士公會第7屆理監事改選　楊明宗接任理事長推動「雙地政士制」

▲台南市地政士公會第7屆會員大會暨理監事選舉順利完成，新任理監事團隊出爐。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

社團法人台南市地政士公會第7屆理監事選舉順利完成，資深會員楊明宗當選新任理事長，洪鴻成當選常務監事，楊明宗表示，未來公會首要任務之一，就是推動「雙地政士制」，讓不動產交易中買賣雙方都能各自聘請地政士協助，為自身權益把關，藉由專業分工提升交易安全與服務品質。

楊明宗指出，不動產交易金額龐大，流程涉及契約審閱、權利移轉、稅務與相關法規，地政士在交易過程中扮演關鍵角色。若能推動雙地政士制度，由買賣雙方各自委任地政士協助處理相關事務，不僅可避免角色混淆，也能確保雙方權益受到公平對待，進一步強化交易安全。

對此，台南市地政局長陳淑美表示樂觀其成。她指出，地政局確實曾接獲多起民眾反映，指在不動產買賣過程中，部分由賣方聘任的地政士較偏向維護賣方利益，導致買方在資訊或權益保障上感到不足。若未來能落實雙地政士制度，由買賣雙方各自委任專業人員協助把關，相信更能兼顧雙方權利，也能讓交易程序更加透明與安全。

台南市地政士公會第7屆會員大會於5日晚間舉行，會員出席相當踴躍，顯示會員對公會運作與未來發展高度關注。會中除完成年度議程外，也進行理監事改選。多位市府代表到場祝賀並指導，包括台南市地政局長陳淑美、社會局長郭乃文，以及台南市財政稅務局主任秘書李玟玟等人。



會員大會議程結束後，隨即舉行第7屆理監事選舉。公會公關委員會主委林志文表示，經會員投票後順利選出新一屆理監事團隊，將共同推動公會會務與地政專業發展。



此次當選名單包括：理事長楊明宗；常務理事柯志堅、鍾麗眞、林明華、黃麗雅；理事林志文、吳美淑、關君霖、許麗美、姜承穎、徐定旺、蕭富隆、吳素華、張達成、邱宥榆；常務監事洪鴻成；監事林莉茵、黃偉琳、金炳成、林群貴等人。新團隊未來將攜手推動地政士專業制度與服務品質，並持續與政府單位合作，強化不動產交易安全機制。