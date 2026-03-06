政大碩班考試撞題補習班　教育部派員訪視：若洩題絕不寬貸

▲政大會計系碩士班考題遭質疑洩題，教育部今天下午將到政大實地訪視。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政大在2月初舉行碩士班考試，但遭網友爆料，會計所題目和補習班考題，「除數字有不同，剩下敘述都相同」，質疑可能洩題，但遭到校方否認。教育部表示，今（6日）下午將到政大實地訪視，檢視命題及招生考試過程，若查處屬實，確有違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結等狀況，教育部絕不寬貸。

一名網友在Dcard以「115政大研究所與補習班模考相似度請益」為題PO文，指出有朋友認為這次政大研究所會計所筆試考題，和補習班模擬考題型十分類似，更表示兩份考題「比較像是已經提前知道會出什麼題目」。原PO更表示，經過對比2份考題後，「除了數字有不同，其餘敘述都相同」，質疑恐有洩題嫌疑，甚至有爭議考題占100分當中一半。

不過，政大昨日發表聲明指出，經過啟動專業審查機制，4位委員意見一致認定，尚不足以構成抄襲、拼貼或不當資訊流通，未達影響考試公平性或招生結果正當性程度，現階段尚無任何客觀證據顯示存在試題洩漏或不當資訊流通情事，僅以題型或參數相近即推定違規，無論於學術判準或法律標準上，均難以成立。

教育部今日表示，一向極重視大學辦理招生考試的公信力，學校應依大學法第24條公平、公正、公開原則及其公告招生辦法及簡章辦理。有關上述爭議，教育部今天下午將到學校實地訪視，檢視會計學系碩士班命題及招生考試過程。

教育部指出，目前也同步責成學校組成專案小組，針對外界所提疑義，應立即調查與釐清爭點。後續如經學校及教育部查處屬實，確有違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結等情，教育部絕不寬貸，將視情節輕重依法扣減該系招生名額，並檢討相關人員責任；若涉及教師不當行為，學校應送請教評會審議；若涉及民間補習班或其他民刑事責任，則依法移送檢調機關偵辦。