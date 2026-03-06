　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

政大碩班考試撞題補習班　教育部派員訪視：若洩題絕不寬貸

▲▼政大校門口。（圖／記者許敏溶攝）

▲政大會計系碩士班考題遭質疑洩題，教育部今天下午將到政大實地訪視。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政大在2月初舉行碩士班考試，但遭網友爆料，會計所題目和補習班考題，「除數字有不同，剩下敘述都相同」，質疑可能洩題，但遭到校方否認。教育部表示，今（6日）下午將到政大實地訪視，檢視命題及招生考試過程，若查處屬實，確有違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結等狀況，教育部絕不寬貸。

一名網友在Dcard以「115政大研究所與補習班模考相似度請益」為題PO文，指出有朋友認為這次政大研究所會計所筆試考題，和補習班模擬考題型十分類似，更表示兩份考題「比較像是已經提前知道會出什麼題目」。原PO更表示，經過對比2份考題後，「除了數字有不同，其餘敘述都相同」，質疑恐有洩題嫌疑，甚至有爭議考題占100分當中一半。

不過，政大昨日發表聲明指出，經過啟動專業審查機制，4位委員意見一致認定，尚不足以構成抄襲、拼貼或不當資訊流通，未達影響考試公平性或招生結果正當性程度，現階段尚無任何客觀證據顯示存在試題洩漏或不當資訊流通情事，僅以題型或參數相近即推定違規，無論於學術判準或法律標準上，均難以成立。

教育部今日表示，一向極重視大學辦理招生考試的公信力，學校應依大學法第24條公平、公正、公開原則及其公告招生辦法及簡章辦理。有關上述爭議，教育部今天下午將到學校實地訪視，檢視會計學系碩士班命題及招生考試過程。

教育部指出，目前也同步責成學校組成專案小組，針對外界所提疑義，應立即調查與釐清爭點。後續如經學校及教育部查處屬實，確有違反招生規定、洩題或其他與補習班不當連結等情，教育部絕不寬貸，將視情節輕重依法扣減該系招生名額，並檢討相關人員責任；若涉及教師不當行為，學校應送請教評會審議；若涉及民間補習班或其他民刑事責任，則依法移送檢調機關偵辦。

03/04 全台詐欺最新數據

407 1 9043 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台日戰即將登場！山本由伸最早到　提前5小時備戰
「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球
快訊／彰化嚴重大火！巨量黑煙蔽天
日本船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」
快訊／澳洲雙響！5:1大贏捷克
快訊／陳柏豪道歉了！　開玩笑亂寫的
川普點名「古巴」是下個目標！

資訊工業策進會指控新竹市長高虹安的博士論文涉嫌抄襲，台北地院一審認定提告逾期判決自訴不受理，上訴二審智慧財產及商業法院審理，今（5日）傳喚時任資策會執行長卓政宏作證，他說確實決定提告，但始終認為學術論文註明引用出處，就不須取得授權，「引用愛因斯坦的研究成果，不必去問愛因斯坦要授權」，高指卓證詞充滿矛盾、求判無罪，資策會請求判處高虹安有期徒刑且不得緩刑，合議庭諭知4月16日上午9點30分宣判。

政大會計碩士班考試抄襲教育部

