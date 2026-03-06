對決山本由伸！「中華隊只要1表現」就算贏　網狂呼：可拿國光獎金

▲日本隊投手山本由伸。（圖／記者林敬旻攝，下同）



網搜小組／劉維榛報導

今（6日）晚間6時，中華隊由鄭浩均掛帥先發，對決日本王牌山本由伸，更有「最強王者」大谷翔平在側虎視眈眈，歷史性的對決讓球迷熱血沸騰。對此，台灣球迷認真喊話，奮力一戰的中華隊，「只要能敲出一安打，就算日本輸了」、「大谷一支安打都沒有，也算勝投可以嗎」。

一名網友在Threads表示，台灣將推出中信兄弟投手「美美」鄭浩均先發，日本則是把重要的首戰交給洛杉磯冠軍強投山本由伸，由於兩方實力懸殊，坦言「如果被中華隊敲一安打，就算日本輸！」

▲日本隊大谷翔平。



底下網友炸鍋熱議，「派山本真的超狠，當世界大賽G7在打嗎」、「大谷一支安打都沒有，也算勝投可以嗎」、「中華隊打山本由伸，敲安打就可以拿國光獎金了」、「太沒志氣了吧！只要上壘就算中華隊贏」、「跟日本商量一下，讓一點吧，我們安打數算分數」、「真的！能敲出去安打，精神上我們就贏了，山本欸」、「從山本手上拿一分，我會覺得我們是世界冠軍」。

事實上，日媒也預測雙方先發打序，分析日本隊派出「二刀流」大谷翔平，台灣則由「費仔」費爾柴德擔任開路先鋒。儘管中華隊昨（5日）惜敗澳洲，但仍有3大晉級劇本可續命，關鍵就看今晚。

一、「3勝1敗」晉級

輸給澳洲後，中華隊接下來比賽全數拿下勝利，最終以3勝1敗結束小組賽。如果同組有一支強隊如日本同樣3勝1敗，中華隊仍有機會以小組第二名晉級八強，這是最單純且相對穩定的晉級劇本。

二、「2勝2敗互咬」晉級

若多支球隊戰績接近，例如中華隊、澳洲與其他隊伍同為2勝2敗，大會就會比較球隊之間的對戰結果、失分率（TQB）、得失分差來決定名次。若中華隊能在接下來的比賽中拉開比分、降低失分，仍有機會在多隊同戰績情況下擠進前二名，取得前往邁阿密的門票。

三、「爆冷混戰」晉級

若小組中的強隊意外輸球，例如澳洲或其他對手被較弱隊伍擊敗，小組可能出現多支球隊戰績接近的情況，例如3勝1敗與多隊2勝2敗並存。此時，晉級名額就會取決於整體得失分與失分率計算，中華隊仍可能在混戰中取得第二名。

▼中華隊奮力一戰，今晚將對上日本隊。

