　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

泰國郵寄走私2KG大麻！　雲林檢警「狸貓換太子」逮2越籍男

▲▼ 2名越南籍男子走私大麻到雲林，警方以「狸貓換太子」逮到人。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

▲2名越南籍男子走私大麻到雲林，警方以「狸貓換太子」逮到人。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

記者游瓊華、黃資真／雲林報導

越南籍陳姓男子(25歲)從泰國購入2公斤多的大麻，分裝在浴帽、髮捲罐子再寄回台灣，但在入關時就被高雄關查緝人員查獲，為了揪出共犯，利用「狸貓換太子」方式順利逮到領貨的越南籍阮姓男子(42歲)，雲林地檢署日前偵結，依違反毒品危害防制條例起訴2人。

雲林地檢署指出，陳男於2025年10月15日前某日，在泰國購入毛重2.218公斤重之第二級毒品大麻，並將該批大麻分裝後夾藏於浴帽及髮捲罐子內，藉此掩飾毒品外觀，填寫收貨地址為「雲林縣崙背鄉」，打算寄回台灣，但10月15日包裹抵達我國國境入關時，經財政部關務署高雄關查緝人員察覺內容可疑，開箱檢查後發現疑似第二級毒品大麻，遂依法扣押並通報警方。

▲▼ 2名越南籍男子走私大麻到雲林，警方以「狸貓換太子」逮到人。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）

經採樣送鑑定，確認為第二級毒品大麻後，警方將包裹內原有大麻10包取出，改以兔尾草替換，再由中華郵政人員依原寄送方式進行投遞，並持續予以監控，於同月27日經郵遞人員至雲林縣崙背鄉，順利逮到領貨的阮男。全案偵查終結，檢方依涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪嫌起訴。

雲林地檢署呼籲毒品犯罪嚴重危害國人身心健康，並對社會治安造成重大衝擊。近年毒品走私手法日益隱匿，常利用跨境郵寄或貨運包裹方式企圖規避查緝。本署將持續貫徹政府反毒政策，結合警察、海關及相關查緝機關之力量，強化跨境毒品查緝與情資整合，對於毒品犯罪採取「向上溯源、向下刨根」之偵辦策略，全面打擊毒品犯罪網絡，以維護國人健康及社會安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台日戰即將登場！山本由伸最早到　提前5小時備戰
「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球
快訊／彰化嚴重大火！巨量黑煙蔽天
日本船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」
快訊／澳洲雙響！5:1大贏捷克
快訊／陳柏豪道歉了！　開玩笑亂寫的
川普點名「古巴」是下個目標！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

誘女學生嘿咻拍淫照！圖書館凍未條大膽摸胸　淫師丟工作判刑8年

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

快訊／洗錢大亨搬出1億2666萬　郭哲敏繳回犯罪所得拚減刑交保

快訊／彰化塑膠工廠大火！黑煙蔽天臭翻...居民哀嚎：快喘不過氣

泰國郵寄走私2KG大麻！　雲林檢警「狸貓換太子」逮2越籍男

快訊／WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的

八哥揪團吃Buffet！滿地葡萄只剩渣　悲情果農水槍轟鳥被炎上

「舉重精靈」驚傳家暴！狠揍女友害全身傷聽力受損...判拘役50日

瓊林出海口民眾受困蚵田險滅頂　金門消防IRB救生艇救援脫困

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

誘女學生嘿咻拍淫照！圖書館凍未條大膽摸胸　淫師丟工作判刑8年

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

快訊／洗錢大亨搬出1億2666萬　郭哲敏繳回犯罪所得拚減刑交保

快訊／彰化塑膠工廠大火！黑煙蔽天臭翻...居民哀嚎：快喘不過氣

泰國郵寄走私2KG大麻！　雲林檢警「狸貓換太子」逮2越籍男

快訊／WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的

八哥揪團吃Buffet！滿地葡萄只剩渣　悲情果農水槍轟鳥被炎上

「舉重精靈」驚傳家暴！狠揍女友害全身傷聽力受損...判拘役50日

瓊林出海口民眾受困蚵田險滅頂　金門消防IRB救生艇救援脫困

曾因花蓮強震取消演出！MISIA米希亞重返台灣　7／25日登北流

台南三井Outlet二期3／20開幕！　西松屋一號店、LOPIA準備逛起來

誘女學生嘿咻拍淫照！圖書館凍未條大膽摸胸　淫師丟工作判刑8年

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

WBC台日戰即將登場！山本由伸最早抵達　提前5小時備戰

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

台南土地標售住商用地「全滅」　僑力化工4.39億一次拿2地

強化校園防災意識　南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

【放手才是真成長】飼育員哥哥現身說法！　Panchi找到「4位守護者」

社會熱門新聞

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

國民黨台中黨部死亡連署案　34人全有罪

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

館長不認罪！要求「傳喚賴清德」出庭

前議員林穎孟貪詐助理費　今二審宣判突喊卡

輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

墾丁大街吃8顆120元生蠔上吐下瀉　衛生局調查

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

三重深夜嚴重車禍！　19歲騎士撞左轉車噴飛無意識

18歲男睡未成年姊妹　2女全染梅毒

更多熱門

相關新聞

雲林色影師性侵29少女　存6817影片判21年

雲林色影師性侵29少女　存6817影片判21年

雲林一名29歲兼職Cosplay外拍攝影師吳承諺，長期以「免費或互惠拍攝」為誘因，誘騙未成年少女拍照後再伸狼爪性侵，警方搜索其住處後更查獲多達6817部性影像，清查後確認至少有29名少女受害。案件經偵查起訴後，法院審理認定吳男涉及加重強制性交、與未滿16歲女子為性交或猥褻、竊錄他人身體隱私部位、與少年為有對價之性交行為、引誘使少年被拍攝性影像、違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪嫌等56罪，合併判處應執行有期徒刑21年。

東京食品展登場　雲林農產拚外銷長紅

東京食品展登場　雲林農產拚外銷長紅

北港殯儀館新建動土　打造現代化生命園區

北港殯儀館新建動土　打造現代化生命園區

「為她喝彩」啟動　雲林婦女友善月正式登場

「為她喝彩」啟動　雲林婦女友善月正式登場

馬鳴山鎮安宮遶境　吃飯擔凝聚庄頭情感

馬鳴山鎮安宮遶境　吃飯擔凝聚庄頭情感

關鍵字：

雲林泰國走私大麻郵寄

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面