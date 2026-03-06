泰國郵寄走私2KG大麻！　雲林檢警「狸貓換太子」逮2越籍男

▲2名越南籍男子走私大麻到雲林，警方以「狸貓換太子」逮到人。（圖／記者游瓊華翻攝，下同）



記者游瓊華、黃資真／雲林報導

越南籍陳姓男子(25歲)從泰國購入2公斤多的大麻，分裝在浴帽、髮捲罐子再寄回台灣，但在入關時就被高雄關查緝人員查獲，為了揪出共犯，利用「狸貓換太子」方式順利逮到領貨的越南籍阮姓男子(42歲)，雲林地檢署日前偵結，依違反毒品危害防制條例起訴2人。

雲林地檢署指出，陳男於2025年10月15日前某日，在泰國購入毛重2.218公斤重之第二級毒品大麻，並將該批大麻分裝後夾藏於浴帽及髮捲罐子內，藉此掩飾毒品外觀，填寫收貨地址為「雲林縣崙背鄉」，打算寄回台灣，但10月15日包裹抵達我國國境入關時，經財政部關務署高雄關查緝人員察覺內容可疑，開箱檢查後發現疑似第二級毒品大麻，遂依法扣押並通報警方。

經採樣送鑑定，確認為第二級毒品大麻後，警方將包裹內原有大麻10包取出，改以兔尾草替換，再由中華郵政人員依原寄送方式進行投遞，並持續予以監控，於同月27日經郵遞人員至雲林縣崙背鄉，順利逮到領貨的阮男。全案偵查終結，檢方依涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之運輸第二級毒品罪及懲治走私條例第2條第1項之私運管制物品進口罪嫌起訴。

雲林地檢署呼籲毒品犯罪嚴重危害國人身心健康，並對社會治安造成重大衝擊。近年毒品走私手法日益隱匿，常利用跨境郵寄或貨運包裹方式企圖規避查緝。本署將持續貫徹政府反毒政策，結合警察、海關及相關查緝機關之力量，強化跨境毒品查緝與情資整合，對於毒品犯罪採取「向上溯源、向下刨根」之偵辦策略，全面打擊毒品犯罪網絡，以維護國人健康及社會安全。