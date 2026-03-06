誘女學生嘿咻拍淫照！圖書館凍未條大膽摸胸　淫師丟工作判刑8年

▲苗栗不良周姓老師，以輔導功課為由，引誘少女上床和拍攝性影像，因在圖書館撫摸少女胸部致全案曝光。（圖／記者楊永盛攝、資料相片，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣1名周姓國中男老師心生淫念，竟對15歲國中少女伸出魔掌。周嫌涉嫌在去年5月起，以加強輔導功課為由引誘女學生獨處，利用少女情竇初開心態，與她發生性關係，兩人在圖書館時，周男忍不住撫摸少女胸部，被館方人員發現報警，這段師生不倫戀才曝光。法官日前依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判處周男8年有期徒刑。

據指出，今年40多歲的周姓男子單親，育有4名未成年子女，先前擔任某國中代理老師、兼任導師職務，因此跟本案少女有密集接觸機會，進而發展出師生不倫戀，周男目前已因此醜聞離職，全案還可上訴。

法官調查，周男利用少女對情愛懞懂之際，以輔導功課等藉口約出少女，帶到苗栗市某旅館發生性行為，後來多次以通訊軟體傳訊給少女，要求自拍裸露胸部、下體的影像後，再傳送給周男意淫。另外，周男涉嫌在少女不知情狀況下，偷拍跟少女性行為過程影像。

去年暑期期間，2人在7月12日，前往某公立圖書館溫習功課時，周男因性慾高漲，顧不得為公眾場所，竟大膽出手撫摸少女胸部，圖書館人員察覺異狀報警，調閱監視器竟發現，當月5日也有同樣猥褻行為，警方後來持搜索票，查扣周男手機等證據。

周男在檢警偵辦期間否認犯案，直到法官審理時才坦承不諱。法官認為，周男未用強暴、藥劑等非法手段取得少女的性影像，而且並未有散布性影像行為，且拍攝或轉存性影像的手機均已扣案，所生危害程度不大，考量被告審理時坦承犯行不諱、有4名未成年子女和老母需扶養，僅判處有期徒刑8年。