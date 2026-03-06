　
社會 社會焦點 保障人權

誘女學生嘿咻拍淫照！圖書館凍未條大膽摸胸　淫師丟工作判刑8年

▲苗栗不良周姓老師，以輔導功課為由，引誘少女上床和拍攝性影像，因在圖書館撫摸少女胸部致全案曝光。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

▲苗栗不良周姓老師，以輔導功課為由，引誘少女上床和拍攝性影像，因在圖書館撫摸少女胸部致全案曝光。（圖／記者楊永盛攝、資料相片，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣1名周姓國中男老師心生淫念，竟對15歲國中少女伸出魔掌。周嫌涉嫌在去年5月起，以加強輔導功課為由引誘女學生獨處，利用少女情竇初開心態，與她發生性關係，兩人在圖書館時，周男忍不住撫摸少女胸部，被館方人員發現報警，這段師生不倫戀才曝光。法官日前依違反《兒童及少年性剝削防制條例》，判處周男8年有期徒刑。

據指出，今年40多歲的周姓男子單親，育有4名未成年子女，先前擔任某國中代理老師、兼任導師職務，因此跟本案少女有密集接觸機會，進而發展出師生不倫戀，周男目前已因此醜聞離職，全案還可上訴。

法官調查，周男利用少女對情愛懞懂之際，以輔導功課等藉口約出少女，帶到苗栗市某旅館發生性行為，後來多次以通訊軟體傳訊給少女，要求自拍裸露胸部、下體的影像後，再傳送給周男意淫。另外，周男涉嫌在少女不知情狀況下，偷拍跟少女性行為過程影像。

▲苗栗不良周姓老師，以輔導功課為由，引誘少女上床和拍攝性影像，因在圖書館撫摸少女胸部致全案曝光。（圖／記者楊永盛攝、資料相片）

去年暑期期間，2人在7月12日，前往某公立圖書館溫習功課時，周男因性慾高漲，顧不得為公眾場所，竟大膽出手撫摸少女胸部，圖書館人員察覺異狀報警，調閱監視器竟發現，當月5日也有同樣猥褻行為，警方後來持搜索票，查扣周男手機等證據。

周男在檢警偵辦期間否認犯案，直到法官審理時才坦承不諱。法官認為，周男未用強暴、藥劑等非法手段取得少女的性影像，而且並未有散布性影像行為，且拍攝或轉存性影像的手機均已扣案，所生危害程度不大，考量被告審理時坦承犯行不諱、有4名未成年子女和老母需扶養，僅判處有期徒刑8年。

03/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光
快訊／陳傑憲纏繃帶現身：我很不甘心啦
快訊／中華隊先發打線出爐　陳傑憲未列入
傳產董座罹「最惡性侵襲淋巴癌」　醫狂Call續命：再拖活不了
台日大戰　台灣運彩最新賠率出爐
張惠妹0遮掩素顏現身機場！　身旁「綜藝天后」網驚：都是女神
妙麗死會了！艾瑪華森機場激吻「頂級千億富豪」

借書把綠意帶回家！新北市圖推「植想閱讀」借書送植栽

借書把綠意帶回家！新北市圖推「植想閱讀」借書送植栽

迎接3月12日植樹節，新北市立圖書館特別於三重五常、石碇、坪林、深坑與新店分館推出「『植』想閱讀」系列活動，透過主題書展、綠色手作、植物療癒講座等多元活動，邀請民眾從閱讀與生活中探索植物的魅力。3月7日至3月31日期間，只要到館借書，即可獲得植栽或植物書籤，讓閱讀也能為生活增添一抹綠意。

車手判緩刑竟變「攝狼」　圖書館偷拍女大生

車手判緩刑竟變「攝狼」　圖書館偷拍女大生

手足遭繼父打死又被生父棄置　苗栗童延長安置3月

手足遭繼父打死又被生父棄置　苗栗童延長安置3月

假借收購草莓詐騙數百萬　惡男桃園被逮

假借收購草莓詐騙數百萬　惡男桃園被逮

最強閱讀補給站登場　台東圖書館青少年閱讀區、漫畫區3/5開放

最強閱讀補給站登場　台東圖書館青少年閱讀區、漫畫區3/5開放

關鍵字：

苗栗師生戀裸照圖書館後龍鎮

