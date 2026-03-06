「工地熱血應援」今年缺席了　大林萬國戲院熱血轉播今年憾缺席

▲▼ 大林萬國戲院過去曾熱血轉播國際棒球賽事，但今年抱憾缺席 。（示意圖／江明赫提供）

記者翁伊森／嘉義報導

過去兩年以「工地熱血應援」吸引棒球迷朝聖的大林萬國戲院，今年確定暫緩棒球轉播。萬國戲院長工江明赫表示，雖然受限於白天光害與天價電視牆經費，導致今年無法轉播WBC世界棒球經典賽，但他決定將這股熱血轉向更具指標性的目標：募集 500 萬元升級專業 DCP 設備，要讓嘉義縣徹底告別 40 年來沒有戲院的文化沙漠！

「雖然今年請大家在家看球，但我們正籌備一件更瘋狂的事。」江明赫透露，萬國戲院修繕完成後，下一個階段是補齊所有現代影院設備，包括：DCP 電影放映系統、7.1 聲道環繞音響、劇院級銀幕及專業隔音裝置。

他指出，嘉義縣已經超過 40 年沒有合法放映電影的空間。為了讓戲院不再只是「景點」，而是能同步放映院線片的「活戲院」，他正設法透過群眾募資、企業贊助或貸款等方式，籌措約 500 萬元的硬體建置費。

回顧停辦轉播的原因，江明赫直言就是卡在「光」與「錢」。若萬國戲院能完成影音設備與隔音吸音裝置升級，未來不管是世界盃、12強還是經典賽，萬國戲院將具備頂級的「室內暗空間」，完全無視白天強光，讓鄉親在冷氣房、頂規音響中享受最純粹的應援體驗。

「我們不想每次辦活動都像打游擊、掃釘子、躲太陽。」江明赫強調，這不僅是為了一場棒球賽，更是為了讓大林孩子、嘉義縣民不需要跑去外縣市，在大林就能享受高規格的電影與賽事轉播。

雖然今年街區少了吶喊聲，但江明赫的腳步未曾停歇。他誠摯邀請認同「老戲院轉型」與「終結文化沙漠」理念的企業或個人加入這場 500 萬的挑戰。

「生下來就有棒球魂，更要有戲院魂。」江明赫堅定表示，萬國戲院的重啟，將會是嘉義縣文化史上最重要的轉折點。