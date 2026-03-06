　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的

記者唐詠絮／彰化報導

2026年世界棒球經典賽戰火剛點燃，台灣隊首戰卻遭澳洲隊完封，正當球迷為「台灣隊長」陳傑憲受傷退場惋惜之際，社群平台竟爆出有台灣網友自稱協助澳洲情蒐，還發文嘲諷「任務達成」，瞬間引爆全民怒火。意外被捲入風波的彰化縣民代張詠勝今（6）日緊急釐清，而爭議主角陳柏豪也在神隱一整夜後，終於在今天中午主動電訪致歉，強調「真的只是開玩笑，我從未加入澳洲隊！」

▲員林市民張詠勝遭炎上。（圖／翻攝自張詠勝臉書）

▲員林市民張詠勝因po文寫因來自澳洲助理陳柏豪相助遭炎上。（圖／翻攝自張詠勝臉書）

這場風波起因於Threads平台上一名自稱「澳洲情蒐小組成員」的網友，在台灣隊輸球後轉發澳媒報導，囂張寫下「當你很有信心的情蒐，結果被反情蒐大敗」，還自曝曾投履歷給台灣隊未獲採用，如今「任務達成」更喊話期待與韓、捷球隊合作。誇張言論讓球迷氣炸，痛批「輸球已經夠悶了，還有人落井下石」、「吃這行飯卻出賣國家隊？」該帳號火速遭灌爆後刪文刪帳號神隱。

網友肉搜發現，這名爭議人物過去自稱竟是曾在棒球圈打滾的陳柏豪，參與過2013年WBC台灣培訓隊、2017年中華隊體能訓練。巧合的是，他兩年前曾因棒球投手江國豪意外被張詠勝點名，而這張合照竟意外燒到當時也在場的彰化縣議員參選人張詠勝。

▲彰化縣議員參選人張詠勝。（圖／記者唐詠絮攝）

▲彰化縣議員參選人張詠勝。（圖／記者唐詠絮攝）

眼見戰火燒身，張詠勝急忙親上火線澄清：「首先強調，他不是我的助理！只是朋友的好朋友。」他解釋，陳柏豪長年旅居澳洲擔任整復師，返台後曾以支持者身分參加過幾場選舉聚會，但兩人最後聯繫已經是過年前。「他的社群動態我沒特別關注，情資工作細節我也不清楚。」張詠勝無奈表示，希望當事人能主動出面說明，「個人行為本來就該自己負責」。

經過一夜神隱，陳柏豪終於在今天中午接受電話訪問，他坦承Threads上的發文確實是自己所為，但強調「純屬玩笑」。他解釋，自己只是個熱愛棒球的業餘玩家，社群帳號平常就走搞笑路線，帳號簡介中提到的情蒐員等經歷全是「開玩笑亂寫的」。「我從未加入澳洲隊，也從來沒有參與過任何情蒐工作，更別說收錢賣情資了。」

陳柏豪鄭重向社會大眾道歉，表示沒想到一個玩笑會引發這麼大的風波，「造成大家的誤解和困擾，真的很抱歉。」他也特別向台灣隊喊話，強調自己仍是忠實球迷，「希望台灣隊能順利晉級，我會繼續為大家加油！」

