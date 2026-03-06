解構大陸「十五五」對台KPI　曾偉峯：來了走不了！經貿「鑲嵌」台企

▲政治大學國關研究中心今6日舉行「2026年中共全國兩會座談會」。（圖／記者任以芳攝）

記者任以芳／綜合報導

一年一度大陸兩會登場，針對大陸國務院總理李強昨5日發表的「政府工作報告」，國立政治大學國際關係研究中心副研究員曾偉峯分析指出，今年報告明確釋放惠台政策將「走深走實」的軟手段，反對「打擊」台獨硬手段也不會少。另外，「十五五」規劃對台內容，北京已定下明確KPI。社會層面鎖定台灣基層與青年，強調增進「民族、文化、國家」三項認同；在經濟層面，曾偉峯以「鑲嵌式」形容大陸的經貿策略，將台商利益與大陸體系深度綁定，意圖達成「來了就走不掉」的實質依賴。

政治大學國關研究中心今6日舉行「2026年中共全國兩會座談會」，由國立政治大學東亞所特聘教授兼國際關係研究中心主任王信賢擔任主持人，與談人依序是國立政治大學政治系、東亞所特聘教授兼國際關係研究中心合聘研究員 寇健文、國立政治大學國際關係研究中心副主任 陳至潔、國立政治大學國際關係研究中心副研究 曾偉峯、中華經濟研究院第一所研究員兼所長 劉孟俊，分別就大陸政治經濟、國際外交、軍事以及兩岸情勢做出精闢分析。

針對李強「政府工作報告」涉台部份，曾偉峯先點出兩項觀察，今年報告中將貫徹總體方略的動詞由「堅持」改為「深入」，這是特殊的訊號，代表方略將轉化為更具體的措施。

另外，李強在報告中直接寫入「落實台灣同胞享受同等待遇政策」，大陸方面「首次」把具體政策放入總理報告的做法極為少見，等同向外界宣告「惠台政策不用猜，一定會落實」。

軟手政策之外，硬手段也同步升級。曾偉峯指出，過去三年（2023年到2025年）大陸表述多為「堅決反對台獨」，今年加入「堅決打擊」，加強「打擊」，顯示北京把反對層次提升至實質打擊，硬手段預料不會少。雖然近期台海軍機騷擾頻次似乎有所下降，戰略定力與打擊決心已透過文字明確傳達。

▲國立政治大學國際關係研究中心副研究 曾偉峯 。（圖／記者任以芳攝）

針對「十五五」規劃對台內容，曾偉峯認為大陸已定下明確的KPI（關鍵績效指標）。第一個重點是「社會認同」，尤其是針對台灣基層與青年。規劃中具體提到要增進台灣人的「民族認同、文化認同、國家認同」，意圖在未來五年內看到更多台灣人認同中國大陸。這也伴隨著社會治理的精細化與法制化，顯示其社會控制將更趨緊縮且制度化。

第二個重點則是「經貿融合」，曾偉峯用「鑲嵌式」來形容。他舉例要讓台灣的企業鑲嵌在大陸，來了就不能走了，你跟我借錢，台灣的企業在中國上市，大陸官方要推動政策。

曾偉峯表示，「這很明顯『鑲嵌』的意思是你來了，你就走不掉了，經濟融合的意思不是真的融合，就是你要依賴我，而且依賴我現在這麼大好的經濟前景，同時要推動所謂的社會交流來促進社會認同。」

曾偉峯解釋，這種經濟上的「鑲嵌」與社會上的「心靈契合」，目的塑造全國政協主席王滬寧所強調的「祖國統一之大勢」，讓這樣方向變得不可逆。

綜合李強兩會涉台報告，曾偉峯總結，大陸今年的政策訊號非常清晰，對台工作將持續「走深、走實」，包括今年2月的對台工作會議內容，第一兩岸同胞的心靈契合，第二個深入兩岸融合發展，就是所謂經濟相牽，這是可預見大陸方面在兩岸工作部會持續會做的事情。

談及大陸對台選舉認知作戰影響？曾偉峯指出，「今年台灣選舉就是一個試金石，他們會去衡量對台融合政策，就是民意選舉效果如何，反映台灣怎麼看中國上面。如果他們能成功把兩岸議題帶到選舉，變成可控因素，對他們來說一定程度的達到效果。」

針對大陸對台軟硬兩手策略，王信賢再問答環節補充大陸介選台灣，會使用軟手段會持續加強對台灣統戰認知，但不會用「認知作戰」來解釋，是利用認知影響行動。

王信賢舉例，比如我僑胞困在中東某個國家，大陸方面撤僑也納入「台胞證」，「實際上中國公民在海外要尋求中國大使館協助其實很困難的，那就更不用講台胞。」

「大陸方面可能會做這個文章，顧及我台胞的權益，（友善認知）也可以出口轉內銷」王信賢強調，對於台灣接下來地方選舉，大陸方面絕對是會有動作，硬的一面可能較為緩和，軟的一面可能會更強化。