　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

馬祖「擺暝文化季」熱鬧展開　燒馬糧、元帥點戲輪番上陣

▲▼「擺暝文化季」是馬祖最具代表性的民俗節慶之一，每年元宵前後，各聚落都會舉辦迎神、遶境與祭儀活動。（圖／馬祖縣政府提供）

▲「擺暝文化季」是馬祖最具代表性的民俗節慶之一，每年元宵前後，各聚落都會舉辦迎神、遶境與祭儀活動。（圖／馬祖縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

一年一度的馬祖宗教文化盛事「2026擺暝文化季」自2月27日點燈開幕後，各項傳統儀式與民俗活動陸續展開。今年由北竿芹壁境主辦，包含坂里「燒馬糧」、芹壁「元帥點戲」及各境宮廟遶境祈福等活動接連登場，鑼鼓與鞭炮聲此起彼落，吸引不少在地居民與旅客參與，展現馬祖「重元宵更勝過年」的節慶特色。

▲▼「擺暝文化季」是馬祖最具代表性的民俗節慶之一，每年元宵前後，各聚落都會舉辦迎神、遶境與祭儀活動。（圖／馬祖縣政府提供）

擺暝文化季期間，各聚落依循傳統習俗迎神祈福，街巷間熱鬧非凡。其中，坂里村舉辦的「燒馬糧」儀式最受矚目，神轎在鞭炮煙霧中緩緩前行，象徵為神明準備兵馬糧草，祈求庇佑地方安定、居民平安，也寄託新的一年風調雨順、萬事順遂的願望。▲▼「擺暝文化季」是馬祖最具代表性的民俗節慶之一，每年元宵前後，各聚落都會舉辦迎神、遶境與祭儀活動。（圖／馬祖縣政府提供）

另一方面，在芹壁境天后宮舉行的「元帥點戲」同樣吸引關注。依照傳統習俗，由鐵甲元帥指示「要看戲」，信眾便安排戲曲演出酬謝神恩。今年特別由在地居民組成的素人京劇團登台演出，透過戲曲向神明致敬，也讓民眾近距離感受傳統戲曲與民俗信仰交織的文化魅力。

▲▼「擺暝文化季」是馬祖最具代表性的民俗節慶之一，每年元宵前後，各聚落都會舉辦迎神、遶境與祭儀活動。（圖／馬祖縣政府提供）

主辦單位表示，「擺暝文化季」是馬祖最具代表性的民俗節慶之一，每年元宵前後，各聚落都會舉辦迎神、遶境與祭儀活動，凝聚地方向心力，也傳承珍貴的民間信仰文化。今年活動將持續至3月中旬，壓軸活動為3月17日（農曆正月二十九日）在芹壁舉行的「龍角峰祈夢」，邀請民眾走訪馬祖，親身體驗島嶼獨特的元宵節慶與宗教文化氛圍。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台日戰即將登場！山本由伸最早到　提前5小時備戰
「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球
快訊／彰化嚴重大火！巨量黑煙蔽天
日本船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」
快訊／澳洲雙響！5:1大贏捷克
快訊／陳柏豪道歉了！　開玩笑亂寫的
川普點名「古巴」是下個目標！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

強化校園防災意識　南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

台南市地政士公會第7屆理監事改選　楊明宗接任理事長推動「雙地政士制」

「工地熱血應援」今年缺席了　大林萬國戲院熱血轉播今年憾缺席

馬祖「擺暝文化季」熱鬧展開　燒馬糧、元帥點戲輪番上陣

植樹月送樹苗活動登場　林業署關山工作站一早湧現排隊人潮

台南表揚數位學習績優學校與教師　21校、10教師成校園智慧教育典範

頭部防護零妥協　屏東警3／9起加強取締未戴安全帽

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

台南3/25啟動「AI學習日」　150校、3千學童同步培養AI素養

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

強化校園防災意識　南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

台南市地政士公會第7屆理監事改選　楊明宗接任理事長推動「雙地政士制」

「工地熱血應援」今年缺席了　大林萬國戲院熱血轉播今年憾缺席

馬祖「擺暝文化季」熱鬧展開　燒馬糧、元帥點戲輪番上陣

植樹月送樹苗活動登場　林業署關山工作站一早湧現排隊人潮

台南表揚數位學習績優學校與教師　21校、10教師成校園智慧教育典範

頭部防護零妥協　屏東警3／9起加強取締未戴安全帽

企業挺台南防疫　圓點奈米捐自動化核酸萃取儀提升登革熱檢驗量能

脫下制服也亮眼！彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

台南3/25啟動「AI學習日」　150校、3千學童同步培養AI素養

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

WBC台日戰即將登場！山本由伸最早抵達　提前5小時備戰

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

台南土地標售住商用地「全滅」　僑力化工4.39億一次拿2地

強化校園防災意識　南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

台日戰關鍵在「調度」　日本教頭井端弘和：中華隊投手真的很好

捷克左投先發戰中華隊　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

地方熱門新聞

萬里候車亭驚見大水薙鳥　動保處救援

勞動節連假台金航線3／9開放訂位

基隆植樹節3／12七堵苗圃登場　憑發票換樹苗

3歲童手指卡洞洞尺爆哭　基隆警剪開解危

吃檳榔吃到「倒吊子」！嘉義男倒地瀕死

北榮桃園分院透過「量六力」　助長者健康樂活

元智大學攜手特教生　用VR與遊戲重現大溪文化

勞動部南分署推560門課程助勞工跨域翻轉職涯

台南表揚數位學習績優學校與教師21校、10教師成校園智慧教育典範

金門警車知法犯法「逆向違停」

警牽線宮廟送物資　單親母子3人解燃眉之急

9旬翁散步摔傷無助　台中暖警護返家

彩妝師進駐警局　屏東女警提前歡慶婦女節

中東戰事升溫　蘇俊賓諭燃煤備用電力配套提前部署

更多熱門

相關新聞

民眾受困蚵田金門消防救援脫困

民眾受困蚵田金門消防救援脫困

金門縣消防局今（6）日上午9時59分接獲通報，指瓊林出海口有民眾受困蚵田動彈不得，因適逢漲潮，情況相當危急。消防局立即出動3輛救援車輛、2艘IRB救生艇及10名消防人員前往救援，在消防與義消合作下迅速展開海域搜救行動，最終僅約10分鐘即成功將受困民眾救出，避免可能發生的滅頂危機。

金門地檢署開課守護生命防再犯

金門地檢署開課守護生命防再犯

勞動節連假台金航線3／9開放訂位

勞動節連假台金航線3／9開放訂位

台電金門動員54人強化電網

台電金門動員54人強化電網

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通 「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

陸「廈金大橋」廈門段隧道右線貫通 「廈金號」潛盾機挖通1038公尺

關鍵字：

金門新聞金門馬祖擺暝文化季

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面