馬祖「擺暝文化季」熱鬧展開　燒馬糧、元帥點戲輪番上陣

▲「擺暝文化季」是馬祖最具代表性的民俗節慶之一，每年元宵前後，各聚落都會舉辦迎神、遶境與祭儀活動。（圖／馬祖縣政府提供）

記者鄭逢時／金門報導

一年一度的馬祖宗教文化盛事「2026擺暝文化季」自2月27日點燈開幕後，各項傳統儀式與民俗活動陸續展開。今年由北竿芹壁境主辦，包含坂里「燒馬糧」、芹壁「元帥點戲」及各境宮廟遶境祈福等活動接連登場，鑼鼓與鞭炮聲此起彼落，吸引不少在地居民與旅客參與，展現馬祖「重元宵更勝過年」的節慶特色。

擺暝文化季期間，各聚落依循傳統習俗迎神祈福，街巷間熱鬧非凡。其中，坂里村舉辦的「燒馬糧」儀式最受矚目，神轎在鞭炮煙霧中緩緩前行，象徵為神明準備兵馬糧草，祈求庇佑地方安定、居民平安，也寄託新的一年風調雨順、萬事順遂的願望。

另一方面，在芹壁境天后宮舉行的「元帥點戲」同樣吸引關注。依照傳統習俗，由鐵甲元帥指示「要看戲」，信眾便安排戲曲演出酬謝神恩。今年特別由在地居民組成的素人京劇團登台演出，透過戲曲向神明致敬，也讓民眾近距離感受傳統戲曲與民俗信仰交織的文化魅力。

主辦單位表示，「擺暝文化季」是馬祖最具代表性的民俗節慶之一，每年元宵前後，各聚落都會舉辦迎神、遶境與祭儀活動，凝聚地方向心力，也傳承珍貴的民間信仰文化。今年活動將持續至3月中旬，壓軸活動為3月17日（農曆正月二十九日）在芹壁舉行的「龍角峰祈夢」，邀請民眾走訪馬祖，親身體驗島嶼獨特的元宵節慶與宗教文化氛圍。