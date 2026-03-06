　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「軍購不是Uber Eats」前藍委開轟藍版本　勸黨三思：美方不會接受

▲▼新竹攻城獅領隊許毓仁。（圖／記者張克銘攝）

▲前國民黨立委許毓仁。（圖／記者張克銘攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨立院黨團5日提出「3800億+N」軍購提案。對此，華府智庫哈德遜研究所(Hudson Institute) 的客座研究員、前國民黨立委許毓仁表示，藍營的版本包括在可行性、技術操作，甚至立法慣例上，都有大問題，就他與華府人士的溝通與理解，美方並沒有接受「3800億＋N」這樣的提案，也不存在所說的任何默契。國民黨務必三思。

許毓仁指出，國民黨提出的「3800億＋N」軍購提案，在可行性、技術操作與立法慣例上都有問題。在可行性上，分階段編列預算，等於是在向美方傳遞一個訊號，你先決定要賣我什麼，我到時候再準備錢，而且還希望能儘快交貨。這在軍售實務上幾乎不可能，「軍購從來不是像Uber Eats一樣，也不是今天下單、明天到貨」。

許毓仁提到，它牽涉到建案規劃、備料、生產、行政批准、國會程序、總統公布到執行交付，是一整套冗長而嚴肅的流程。更何況，今天全球供應鏈緊張、各地衝突頻仍，並不是台灣想買什麼就一定買得到，也不是想排就排得進去。若仍抱持這種臨時編列、見案加碼的心態，到頭來，恐怕只會讓自己陷入「有兵無彈」或「有裝備無系統」的困境。

在技術操作上，許毓仁表表示，這種做法反而會讓國民黨陷入更不利的政治與制度處境。若先行編列3800億元，未來有新的軍購案時，立法院還要再重啟審查、重新編列預算、再進行內部協商與政治攻防。這不只是程序重複，更可能進一步延誤原本就已經拉長的交付期。換句話說，這種做法不是提高效率，而是拿石頭砸自己的腳。

許毓仁接著說，武器整建本來就是一個中長期、系統性的規劃工程，通常至少以5年為期，若採取這種分段、零碎、臨時性的預算模式，不但無法進行完整的長期規劃，也無法支撐整體戰略佈局，這就像打棒球比賽時一味短打，看起來每一球都在應付，卻沒有下一步的戰術設計與全局思維，結果不只是戰力無法完整形成，連整個系統的準備、整合與後續支援都會受到嚴重影響。

許毓仁提到，在立法慣例上，這樣的提案同樣站不住腳。台美軍售長期以來，是建立在《台灣關係法》架構下的重要安全合作機制。通常是由中華民國提出戰備需求，美方再依照自身盤點與評估提出對應清單，雙方在既有程序中完成規劃與執行。這是一套行之有年的慣例。過去並沒有這種先分段、再斷續追加、邊走邊編的做法，美方也未必會接受這種打破既有慣例的安排。更重要的是，華府會如何看待這個態度？

許毓仁再說，軍售與貿易一樣，都是台美關係的重中之重。購買武器、提升防衛能力，當然是一個具體需求；但更深一層，它同時也是政治夥伴關係與戰略信任的體現。華府若看到國民黨提出一個明顯低於實際需求、又缺乏制度可行性的版本，很容易得出的結論就是，國民黨並不真正願意支持軍購。這不僅會大幅傷害國民黨與華盛頓之間的夥伴關係，也會對2026與2028的政治布局造成深遠不利影響。

許毓仁說，當時立委徐巧芯提出的8100億版本，或前主席朱立倫提出的9000億版本，至少仍然比較接近現實需求，也仍然保留了與原始版本進行實質斡旋的空間。即便可以討論、可以監督、可以調整項目，但至少那還是在認真面對需求、認真處理國防的框架之中。他指出，但如今的「3800億＋N」，與實際防衛需求落差過大，幾乎等於把球直接送到民進黨手上，不只在公共論述上容易被操作為「親共、反美、不願防衛台灣」，在自我防衛需求上也很難提出有說服力的辯護。

許毓仁也說，更諷刺的是，當中共今年大幅增加軍事預算至7%GDP，強化軍備與戰略壓力之際，此消彼長，難道不值得警惕嗎？就他與華府人士的溝通與理解，美方並沒有接受「3800億＋N」這樣的提案，也不存在所說的任何默契，勸黨「三思，再三思」。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

