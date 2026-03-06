踢桌嗆傅崐萁遭檢方起訴　張峻：無悔替花蓮光復災民發聲

▲花蓮縣議會議長張峻。（圖／記者柯政誟翻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

花蓮縣議會議長張峻先前因質疑國民黨立委傅崐萁，在花蓮光復重建座談會搞「閉門會議」，從而衝入現場踢桌開嗆傅崐萁，不料，卻遭檢方提起公訴。對此，張峻今（6日）表示，會配合司法程序、尊重司法判決，無論結果如何，只希望社會能看清楚這件事情的來龍去脈，只要是為了替災民發聲、為鄉親爭取權益，就仍然無悔。

張峻透露，他今天收到花蓮地檢署的起訴書，檢察官認為，114年10月27日，他在花蓮光復重建座談會踢桌子的行為，導致傅崐萁受傷，因此提起公訴。

張峻指出，全國民眾都看得很清楚，當時的影片現在仍然在網路上流傳，他踢的是桌子，要表達的是，既然是災後重建座談，為什麼會變成閉門會議？張峻說明，連在地的民意代表、民眾都要經過篩選，所以踢的不是傅崐萁，而是為了爭取災民最基本的發言權。

張峻進一步說明，或許傅崐萁脆弱的心靈真的受傷了，但這並不能改變他顛倒是非、試圖塑造花蓮一言堂的作風，如果傅崐萁的內心真的因此受到了一點震動，他希望這件事能讓傅崐萁好好反省自身的作為。

此外，張峻強調，光復乃至於花蓮都還在從泥沼中努力重生，他仍然會站在災民與鄉親的身旁，一起努力、一起前行，未來，只要是為了捍衛鄉親的權益，依然會勇敢站出來。

最後，張峻表示，對於檢察官的起訴，自認問心無愧，也會配合司法程序、尊重司法判決，無論結果如何，只希望社會能看清楚這件事情的來龍去脈，只要是為了替災民發聲、為鄉親爭取權益，就仍然無悔。

▼花蓮縣議會議長張峻腳踹傅崐萁的桌子。（圖／讀者提供）