社會 社會焦點 保障人權

八哥揪團吃Buffet！滿地葡萄只剩渣　悲情果農水槍轟鳥被炎上

記者唐詠絮／彰化報導

彰化溪湖一處葡萄園昨日上演了一場人鳥大戰！數十隻外來種八哥集體闖入網室，把農民辛苦栽種的葡萄當成了「免費自助餐」。等到徐姓農民趕到現場時，眼前一片狼藉，心血幾乎被啄食殆盡，氣憤之下拿起水槍朝受困鳥網的八哥噴射。這段畫面被PO上網後，立刻引爆網友怒火，痛批此舉根本是「虐鳥」，果園的Google地標更一度被網友改成了「鳥類地獄谷」。

▲彰化溪湖某葡萄園外來種八哥集體啄食。（圖／翻攝自threads）

▲彰化溪湖某葡萄園外來種八哥集體啄食。（圖／翻攝自threads）

面對排山倒海的批評，這名農民今（6）日出面還原真相，語氣中充滿無奈與歉意。他紅著眼眶說，園區這次損失慘重，初估金額高達七、八萬元，已經超過一般上班族一個月的薪水。「當下看到好幾個月的收成被這樣糟蹋，理智線真的瞬間斷了。」他坦承用水槍射擊的行為確實不當，深感後悔，「當然是我自己的疏失，在這裡跟大家說對不起。」他也強調，受困的鳥隻事後都已放走，未來也不會再使用這種方式驅趕。

▲彰化溪湖某葡萄園外來種八哥集體啄食。（圖／翻攝自threads）

▲彰化溪湖某葡萄園外來種八哥集體啄食業者拿水槍掃射驅趕。（圖／翻攝自threads）

這起事件也讓八哥鳥的生態習性再次受到關注。彰化縣野鳥協會總幹事李益鑫指出，八哥屬於聰明且機會主義的鳥類，尤其擅長鑽洞，一旦發現食物來源，就會發揮群聚習性，揪團大舉入侵。他進一步說明，台灣常見的四種八哥中，嘴巴呈黃色的多為外來入侵種，由於繁衍力強，常壓縮原生種八哥的生存空間，對本土生態造成威脅，從農作物角度來看，它們確實也是令農民頭痛的「害鳥」。

雖然外來種八哥對生態造成影響，但農民的驅趕方式是否合法？蘇啓懷科長解釋，根據《野生動物保育法》第21條，農民為防止農作物受野生動物危害，是可以架設網具進行防除的，但必須符合規範，且在採收季節結束後應立即拆除，避免無辜鳥類受害。

▲彰化溪湖某葡萄園外來種八哥集體啄食。（圖／翻攝自threads）

關鍵字：

彰化葡萄八哥水槍溪湖

