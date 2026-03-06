　
社會 社會焦點 保障人權

瓊林出海口民眾受困蚵田險滅頂　金門消防IRB救生艇救援脫困

▲▼瓊林出海口民眾受困蚵田險遭滅頂，金門消防出動IRB救生艇10分鐘救援脫困。（圖／金門縣消防局提供）

▲瓊林出海口民眾受困蚵田險遭滅頂，金門消防出動IRB救生艇10分鐘救援脫困。（圖／金門縣消防局提供）

記者鄭逢時／金門報導

金門縣消防局今（6）日上午9時59分接獲通報，指瓊林出海口有民眾受困蚵田動彈不得，因適逢漲潮，情況相當危急。消防局立即出動3輛救援車輛、2艘IRB救生艇及10名消防人員前往救援，在消防與義消合作下迅速展開海域搜救行動，最終僅約10分鐘即成功將受困民眾救出，避免可能發生的滅頂危機。

消防局指出，現場由小隊長吳耀族及錢志華擔任指揮官，抵達後評估受困民眾距離蚵道約400至500公尺，當時海水已漲至胸口高度，隨著潮水持續上升，現場情勢相當緊急。救援團隊隨即擬定行動方案，由隊員楊欽富與許峻維駕駛救生艇出海接近受困者，並同步安排另一艘船艇在旁待命支援。

▲▼瓊林出海口民眾受困蚵田險遭滅頂，金門消防出動IRB救生艇10分鐘救援脫困。（圖／金門縣消防局提供）

救援人員憑藉熟練的操艇技巧，選擇最安全且就近的航行路線迅速抵達受困位置，順利將民眾救上船並帶回岸邊，整體救援過程約10分鐘就順利完成。經初步檢視，該名民眾並無明顯外傷，救援人員也在現場向其宣導海域活動安全注意事項。

▲▼瓊林出海口民眾受困蚵田險遭滅頂，金門消防出動IRB救生艇10分鐘救援脫困。（圖／金門縣消防局提供）

縣消防局董紀瑋大隊長表示，此案件屬於典型因不熟悉海域環境而受困蚵田的情形。提醒民眾前往海邊活動時，應事先了解當地環境與潮汐變化，並盡量結伴同行；若不慎發生意外，應第一時間撥打119求援，以把握黃金救援時機，確保自身安全。

