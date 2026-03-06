國1甲4月底前動工「拚2031年通車」　林口到桃機快15分鐘

▲桃園地區交通建設圖。（圖／高公局提供）

記者李姿慧／台北報導

未來到桃園機場將更快，高公局耗資683.6億元推動「國道1號甲線新建工程」，自國1林口至台61線竹圍全程約11公里，預計今年4月底前動工，民國120年（2031年）底前完工通車，未來到桃園機場走國1甲，林口到機場行車時間只需15分鐘，可省下15分鐘車程。

為優化全國高快速公路網、緩解都會區交通瓶頸，高公局今年推動多項國道重大建設。其中，具備帶動桃園機場周邊產業發展關鍵地位的「國道1號甲線新建工程」已陸續完成設計發包作業，將於4月底前開工。

另全台並有3處交流道增設與改善工程，包含「國道1號高雄第三(楠梓)園區匝道工程」、「國道1號台北交流道改善工程」及「國道1號增設岡山第二交流道工程」等亦已決標，將於今年度接續開工。

其中「國道1號甲線新建工程」總經費達683.6億元，全線長約11公里，分3標施工。第1標目標4月底前開工，第2、3標亦將陸續決標。高公局說明，相關計畫對國家門戶發展具備多項效益，包括健全樞紐路網，滿足桃園機場第三跑道及第三航廈擴建後之旅運需求。

▲國1甲全線路線暨分標示意圖。（圖／高公局提供）

高公局長陳文瑞表示，「國道1號甲線新建工程」預計120年（2031年）年底前完工通車，可銜接國1林口、台61線竹圍。

現行從林口到桃園機場行車時間約30分鐘，未來完工通車後行車時間僅需15分鐘，車程時間可縮短15分鐘，國1甲設有4個交流道、2個系統交流道，不但可至機場，更是桃園航空城對外聯絡道路，銜接台61線後還可以至台北港，進一步前往淡江大橋。

高公局表示，透過國1甲工程完工後可串聯台61線與國1，建構完整高快速公路網，預估可分擔國2約20%車流，大幅提升國道整體運作效率。