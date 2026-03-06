「舉重精靈」驚傳家暴！狠揍女友害全身傷聽力受損...判拘役50日

▲「舉重精靈」方莞靈曾被控酒後對同居女友施暴，台南地院依傷害罪判處拘役50日，可易科罰金。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

有「舉重精靈」之稱的舉重國手方莞靈，曾代表台灣參加東京奧運與巴黎奧運，並多次打破全國紀錄，卻被控對同居女友施暴遭檢方起訴，台南地院指出，方莞靈於2024年10月酒後與劉姓女友發生爭執，徒手掌摑、掐頸並踹踢對方，造成多處傷勢，依傷害罪判處拘役50日，可易科罰金。

判決資料指出，方莞靈於2024年10月19日晚間10時許至20日凌晨3時許，在台南市區一處酒吧飲酒聚會，之後與同居的劉姓女友返回住處。未料雙方因故發生口角衝突，20日凌晨3時50分許，方女情緒失控，徒手掌摑劉女臉頰與耳部，並掐住其脖頸，甚至以腳踹踢其胸腹部。

劉女因此受有雙頰及右耳鈍傷、後頸挫傷、左胸腹鈍傷、雙手腕挫傷，以及右側高頻聽力障礙等傷害。事後劉女前往醫院驗傷並提出告訴。

檢方偵辦時，方莞靈坦承犯行，劉女在警詢與偵查中陳述情節一致，另有陳姓友人證詞、傷勢照片、醫院診斷證明書以及雙方LINE對話紀錄等證據佐證，認定事證明確，檢方依傷害罪嫌提起公訴，並向法院聲請簡易判決。

台南地院法官審理後認為，方莞靈與劉女案發時為同居關係，理應以理性、和平方式處理爭執，卻在酒後未能控制情緒，以徒手攻擊方式傷害對方，造成多處傷勢，行為實屬不當。

法官審酌方莞靈犯後坦承犯行，態度尚可，且無任何犯罪前科，素行良好，但因劉女沒有和解意願，被告無從與之和解或賠償其所受損害；兼衡被告之犯罪動機、目的、手段、所生危害，及無任何犯罪前科，素行良好，依傷害罪判處拘役50日，得易科罰金。