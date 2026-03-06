　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍白提TPASS等718億新興預算先行動支案　立院二讀通過

▲▼立法院26日就國眾兩黨提出總統賴清德彈劾案進行表決。（圖／記者湯興漢攝）

▲立法院會。（圖／記者湯興漢攝）

記者崔至雲／台北報導

今年度總預算案持續卡關，藍白動建請立法院同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算，包括TPASS等；立院朝野今簽協商結論同意表決。藍白今聯手將提案排入院會討論事項，並經過表決二讀通過。由於該案為建請案，通過後行政院可參考是否辦理。

2026年中央政府總預算，並未在上個會期審竣完畢，藍白於立法院上會期提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出先行動支， 民進黨雖堅決反對，批評藍白只放行2%預算，但立法院預算中心整理出整體總預算實際可動用高達92.5％，上會期1月29日立法院長韓國瑜協商未果，當時裁示擇期處理。

今日立法院會，藍白聯手進行處理，由於該提案已超過一個月冷凍期，因此將其排入討論事項第一案。最後表決結果，藍白聯手以53票勝過綠營的29票，全案成功二讀。

該提案指出，我國預算程序有「不關門機制」設計，依《預算法》第54條定有明文，請院會作成決議：「115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，本院同意先行予以動支」，以補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑，影響國計民生。

依立法院職權行使法第7條規定，立法院所議決之議案，除法律案、預算案應經三讀會議決外，其餘均經二讀會議決之。而通過二讀之建請案，行政院可參考是否辦理。

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

踢桌嗆傅崐萁遭檢方起訴　張峻：無悔替花蓮光復災民發聲

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

「軍購不是Uber Eats」前藍委開轟藍版本　勸黨三思：美方不會接受

鄭麗文不甩藍委軍購條例版本　林俊憲酸：真正的黨中央在北京

民進黨高雄鳳山初選結果出爐　黃捷子弟兵出線

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

列藍營軍購條例6大問題　沈伯洋轟：整個法案千瘡百孔

相關新聞

藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

藍白不再封殺！　政院版1.25兆國防特別條例週五院會付委

行政院版的1.25兆國防特別預算條例上會期多次被藍白在程序委員會擋下，不過立院程序委員會今（3日）藍白通過議事日程草案提報院會處理；該草案中包括行政院1.25兆元的「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例草案」，預計將交付外交及國防、財政兩委員會，與民眾黨版軍購特別條例併案審查。

范雲批藍白卡5億育嬰預算　藍營攤協商時序：是綠營否決先行動支

范雲批藍白卡5億育嬰預算　藍營攤協商時序：是綠營否決先行動支

預算卡關772萬TPASS 2.0回饋金發不出　7.2萬人受影響

預算卡關772萬TPASS 2.0回饋金發不出　7.2萬人受影響

總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

總預算卡關「TPASS 2.0回饋金」沒錢發　公路局：領取時程另公布

接招國防特別預算列最優先審議　陳清龍：會與藍黨團溝通議事安排

接招國防特別預算列最優先審議　陳清龍：會與藍黨團溝通議事安排

