藍白提TPASS等718億新興預算先行動支案　立院二讀通過

▲立法院會。（圖／記者湯興漢攝）



記者崔至雲／台北報導

今年度總預算案持續卡關，藍白動建請立法院同意先行動支其中38項新興計劃、718億元預算，包括TPASS等；立院朝野今簽協商結論同意表決。藍白今聯手將提案排入院會討論事項，並經過表決二讀通過。由於該案為建請案，通過後行政院可參考是否辦理。

2026年中央政府總預算，並未在上個會期審竣完畢，藍白於立法院上會期提案將38項、共718億元新興計畫預算拆出先行動支， 民進黨雖堅決反對，批評藍白只放行2%預算，但立法院預算中心整理出整體總預算實際可動用高達92.5％，上會期1月29日立法院長韓國瑜協商未果，當時裁示擇期處理。

今日立法院會，藍白聯手進行處理，由於該提案已超過一個月冷凍期，因此將其排入討論事項第一案。最後表決結果，藍白聯手以53票勝過綠營的29票，全案成功二讀。

該提案指出，我國預算程序有「不關門機制」設計，依《預算法》第54條定有明文，請院會作成決議：「115年度總預算案中，具有急迫性及攸關重大民生之新興資本支出及新增計畫，本院同意先行予以動支」，以補救行政院怠於推動政務，消極不作為之行徑，影響國計民生。

依立法院職權行使法第7條規定，立法院所議決之議案，除法律案、預算案應經三讀會議決外，其餘均經二讀會議決之。而通過二讀之建請案，行政院可參考是否辦理。