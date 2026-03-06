村上春樹「重要伯樂」是他！日本評論家43篇懷舊隨筆在台發行

▲日本評論家川本三郎新書《明亮的昭和風景》在台發行繁體中文版。（圖／新經典文化）



記者林育綾／綜合報導

被視為「村上春樹伯樂」的日本評論家川本三郎，睽違5年推出全新隨筆集《明亮的昭和風景》，收錄43篇懷舊速寫，透過市井風景，回望昭和時代的人情與日常，繁體中文版近日在台上市，由新經典文化出版。

川本三郎現年80多歲，長年以藝文評論、城市文化研究聞名，曾針對60年代日本戰後學運回憶寫下《我愛過的那個時代》，在台灣引發廣大迴響；如今適逢昭和100年，這段橫跨戰爭、經濟高速成長的歷史，再度成為日本文化討論的重要節點，因此寫下新書《明亮的昭和風景》。

在新書中，他以1923年關東大地震到1964年東京奧運為時間軸，從衣食住行、娛樂、城市生活等細節切入，描繪昭和時代的另一面，不是政治與戰爭的大敘事，而是普通人的日常光景。

川本三郎曾任《朝日新聞》記者，之後轉為自由作家，著作橫跨文學、電影、城市文化、旅行等領域。他在1980年代，以敏銳眼光率先評論剛出道的村上春樹，形容其作品為「新時代文學旗手」，被視為「村上春樹的重要伯樂」之一，也成為村上春樹作品在亞洲文化圈廣受關注的重要推手。

而此次他的新書，延續一貫的「時間散步」書寫方式，他曾形容自己在東京散步時，常會看到眼前的新景象，卻同時聯想到曾存在於文學或電影中的「舊東京印象」，這種在現實與記憶之間往返的視角，也構成《明亮的昭和風景》的基調。

書中43篇散文，描繪出許多已逐漸消失的昭和生活片段，包括高度經濟成長期，街頭常見的巴士車掌小姐、敲著太鼓演出《黃金蝙蝠》的紙話劇表演者，還有鄰里共用水井旁的閒話家常。也有屬於青春與娛樂的記憶，例如搭乘蜜月列車前往熱海旅行，或在銀座名曲喫茶店，用留聲機聆聽莫札特。

川本三郎在後記中提到，許多關於昭和的書籍，往往聚焦於戰爭、政治、暗殺等歷史事件，但他希望透過書寫呈現「陽光角落的昭和」，提醒讀者即使身處晦暗時代，市井生活仍有溫暖與安穩的光亮。他寫道，如果「晦暗的昭和」是走向死亡，那麼「陽光角落的昭和」或許便可說是閃耀的生之光輝。

《明亮的昭和風景》也獲多位台灣文化創意人與作家推薦，包括作家洪愛珠、楊双子、張維中，以及電影美術指導王誌成等人。書中透過電影、文學、城市記憶交織出的昭和風景，帶領讀者回到大歷史敘事之外，看見普通人生活的溫度。