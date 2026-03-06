京東去年利潤大減　外賣等新業務巨幅虧損

▲京東外賣。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

京東集團5日公布2025年第四季及全年業績，財報顯示，去年京東全年歸母淨利潤為196億元，較2024年的414億元下降52.7%。京東利潤大降的原因與去年跨足外賣業務的巨大投入有關，京東CEO許冉表示，預計2026年總投入將比2025年有所降低。

根據澎湃新聞報導，許冉財報電話會議上提到，京東將堅守「品質外賣」定位，通過全職騎手保障服務質量，同時發揮生態協同效應體現供應鏈優勢，也豐富收入來源、提升補貼與配送效率，讓單量規模帶動業務良性增長。

許冉指出，從長期戰略來看，外賣與即時零售是京東的重要方向，將以長遠視角推動業務健康發展，一方面持續優化運營效率、改善盈利能力；另一方面深化與核心零售的協同，2025年外賣已為京東帶來新用戶並提升用戶消費頻次，2026年還將在招商銷售、廣告收入等方面釋放增量價值。

對於外賣業的監管問題，許冉明確表示支持並歡迎監管舉措，他認為，這有助於維護市場公平競爭和行業健康發展，「京東也堅決抵制內卷式惡性競爭，通過供應鏈模式創新，推動品質外賣高質量發展。」

根據財報，京東去年核心業務保持穩健，但外賣等新業務的巨幅虧損影響了財報整體表現；新業務全年營收同比增157.3%至493億元，但經營虧損同步擴大至466億元，經營虧損率高達94.6%；尤其，第四季單季經營虧損即達148億元，較2024年同期的9億元虧損大幅增加。

許冉說，外賣業務在剛剛過去的四季度虧損環比收窄近20%，在保持規模健康增長的同時，伴隨經營效率改善與收入提升，整體虧損率也實現了大幅收窄，「我們將持續推動外賣業務規模健康增長，釋放其與核心零售業務的協同價值。」