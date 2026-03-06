　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

京東去年利潤大減　外賣等新業務巨幅虧損

▲京東外賣騎手（外送員）。（圖／CFP）

▲京東外賣。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

京東集團5日公布2025年第四季及全年業績，財報顯示，去年京東全年歸母淨利潤為196億元，較2024年的414億元下降52.7%。京東利潤大降的原因與去年跨足外賣業務的巨大投入有關，京東CEO許冉表示，預計2026年總投入將比2025年有所降低。

根據澎湃新聞報導，許冉財報電話會議上提到，京東將堅守「品質外賣」定位，通過全職騎手保障服務質量，同時發揮生態協同效應體現供應鏈優勢，也豐富收入來源、提升補貼與配送效率，讓單量規模帶動業務良性增長。

許冉指出，從長期戰略來看，外賣與即時零售是京東的重要方向，將以長遠視角推動業務健康發展，一方面持續優化運營效率、改善盈利能力；另一方面深化與核心零售的協同，2025年外賣已為京東帶來新用戶並提升用戶消費頻次，2026年還將在招商銷售、廣告收入等方面釋放增量價值。

▲京東外賣騎手（外送員）。（圖／CFP）

對於外賣業的監管問題，許冉明確表示支持並歡迎監管舉措，他認為，這有助於維護市場公平競爭和行業健康發展，「京東也堅決抵制內卷式惡性競爭，通過供應鏈模式創新，推動品質外賣高質量發展。」

根據財報，京東去年核心業務保持穩健，但外賣等新業務的巨幅虧損影響了財報整體表現；新業務全年營收同比增157.3%至493億元，但經營虧損同步擴大至466億元，經營虧損率高達94.6%；尤其，第四季單季經營虧損即達148億元，較2024年同期的9億元虧損大幅增加。

許冉說，外賣業務在剛剛過去的四季度虧損環比收窄近20%，在保持規模健康增長的同時，伴隨經營效率改善與收入提升，整體虧損率也實現了大幅收窄，「我們將持續推動外賣業務規模健康增長，釋放其與核心零售業務的協同價值。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台日戰即將登場！山本由伸最早到　提前5小時備戰
「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球
快訊／彰化嚴重大火！巨量黑煙蔽天
日本船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」
快訊／澳洲雙響！5:1大贏捷克
快訊／陳柏豪道歉了！　開玩笑亂寫的
川普點名「古巴」是下個目標！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

解構大陸「十五五」對台KPI　曾偉峯：來了走不了！經貿「鑲嵌」台企

上海氣功研究所徵才　月入破萬還要博士學歷！網熱議：上班即修仙？

京東去年利潤大減　外賣等新業務巨幅虧損

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」　5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

廣州成衣廠擠破頭招工再現　老闆搶人...千人湧入製衣村待價而沽

習近平參加江蘇代表團審議　強調要增強經濟韌性上持續用力

分析／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」　王雲飛：軍隊建設正常內在規律

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

解構大陸「十五五」對台KPI　曾偉峯：來了走不了！經貿「鑲嵌」台企

上海氣功研究所徵才　月入破萬還要博士學歷！網熱議：上班即修仙？

京東去年利潤大減　外賣等新業務巨幅虧損

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」　5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

廣州成衣廠擠破頭招工再現　老闆搶人...千人湧入製衣村待價而沽

習近平參加江蘇代表團審議　強調要增強經濟韌性上持續用力

分析／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」　王雲飛：軍隊建設正常內在規律

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／李強涉台論述　學者：求穩定為對台工作重點

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」　政府本來還不知道

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

WBC台日戰即將登場！山本由伸最早抵達　提前5小時備戰

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

台南土地標售住商用地「全滅」　僑力化工4.39億一次拿2地

強化校園防災意識　南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

台日戰關鍵在「調度」　日本教頭井端弘和：中華隊投手真的很好

捷克左投先發戰中華隊　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

【泰格與雪兒】敢不敢？

大陸熱門新聞

伊朗稱「只允許中國船隻通過荷姆茲」 5日凌晨「鐵娘子號」順利通過

陸委會：李貞秀自曝「去年才除籍」

廣州成衣廠擠破頭招工再現 老闆搶人...千人湧入製衣村待價而沽

快訊／李強報告涉台出爐！　列入「弘揚中華文化、落實同等待遇政策」

2026兩會／中日關係怎改善？　陸駐日大使：堅持四個政治文件是跟本

2026兩會／陸軍費增速放緩短暫「小低潮」

員工遭奧客辱罵！胖東來發6.8萬委屈獎金

貴州男出軌正妹同事　雙雙感染愛滋

太激烈！陸情侶同房後女友黃體破裂險喪命

陸委會：中共軍費年增6000億　台灣才1500億

單日1g跌230元！陸金飾價格下跌

陸委會：陸二代若具雙重身分　恐難任公職

上海氣功研究所徵才 月入破萬還要博士學歷！網熱議：上班即修仙？

習近平參加江蘇代表團審議 強調要增強經濟韌性上持續用力

更多熱門

相關新聞

京東外賣上線一年　市場佔比突破15%

京東外賣上線一年　市場佔比突破15%

京東外賣業務上線已滿一年，據京東統計，上線一年來京東外賣累計拒絕高達100萬家不符合標準的「黑外賣」門店，2025年共有超過2.4億用戶下單，目前其在外賣市場的佔比逾15%，。

1台要價超288萬！春晚同款機器人秒售罄

1台要價超288萬！春晚同款機器人秒售罄

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

過年點外送是「添麻煩」？　外賣小哥現身說法：隨便點！

劉強東返家鄉大放送 上千支AI手機排成一座牆...村民騎三輪車拉

劉強東返家鄉大放送 上千支AI手機排成一座牆...村民騎三輪車拉

京東：AI已成消費者選購商品重要條件

京東：AI已成消費者選購商品重要條件

關鍵字：

京東外賣

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面