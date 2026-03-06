　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

別讓紅單毀了賞燈興致！台灣燈會在嘉義　停車接駁懶人包看這裡

▲▼ 別挑戰警方執法決心！嘉義燈會3/6啟動停車場「分階段」應變機制 違規停車將嚴正取締、即時拖吊 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼ 別挑戰警方執法決心！嘉義燈會3/6啟動停車場「分階段」應變機制 違規停車將嚴正取締、即時拖吊 。（圖／記者翁伊森攝）

記者翁伊森／嘉義報導

2026台灣燈會在嘉義熱鬧登場，今（6）日適逢週五小週末，預期晚間將湧現首波賞燈高峰。為因應暴增車潮，嘉義縣政府宣布今（6）日啟動「停車場分階段開放」及「備援應變機制」。嘉義縣警察局同時強調，針對燈區周邊及主要幹道（如博學路、太子大道等）之違規停車，警方已部署拖吊車待命，將採取「即時執法、強力取締」，呼籲民眾切勿心存僥倖，務必依循指引停車。

▲▼ 別挑戰警方執法決心！嘉義燈會3/6啟動停車場「分階段」應變機制 違規停車將嚴正取締、即時拖吊 。（圖／記者翁伊森攝）


嘉義縣政府表示，為提升停車調度效率，6日中午 12 時起，首波開放 P1、P2、P5、P6 停車場供民眾停放。而規模較大的 P3 停車場，因考量場地整理進度與路面狀況，預計於下午 2 時後正式對外開放。

▲▼ 別挑戰警方執法決心！嘉義燈會3/6啟動停車場「分階段」應變機制 違規停車將嚴正取締、即時拖吊 。（圖／記者翁伊森攝）

▲▼嘉義燈會3/6啟動停車場「分階段」應變機制 （圖／記者翁伊森攝）

此外，為減緩民眾從停車場步行進入燈區之辛勞，6日下午 1 時將於 P3 停車場進行「場內接駁試跑」。若測試流程順利，將立即啟用接駁備援機制，並同步對外釋出 2,300 格 停車空間。縣府強調，停車場開放狀況將視現場交通流量進行「滾動式調整」，請民眾出發前務必透過燈會官網或即時資訊牆確認剩餘車位，以免撲空。

▲▼ 別挑戰警方執法決心！嘉義燈會3/6啟動停車場「分階段」應變機制 違規停車將嚴正取締、即時拖吊 。（圖／記者翁伊森攝）


針對民眾關注之博學路慢車道臨停情形，嘉義縣警察局交通隊澄清，經查多屬攤商短暫卸貨行為，且皆已於完成後隨即駛離。警方強調，為維護交通動線，絕不容許車輛以卸貨名義長期非法佔用車道。警方已派員於博學路、高鐵周邊及接駁車專用道巡邏，一旦發現影響行車順暢之違規行為，將不予勸導、直接開罰。

▲▼ 別挑戰警方執法決心！嘉義燈會3/6啟動停車場「分階段」應變機制 違規停車將嚴正取締、即時拖吊 。（圖／記者翁伊森攝）


嘉義縣警察局重申，燈會期間全縣警力全線戒備，針對紅線停車、併排停車及佔用行人徒步區等行為，將執行「鐵腕取締」。警方特別呼籲，縣府已規劃完善的免費停車場及多線免費接駁車，並透過各類媒體宣導廣周知，民眾應善加利用，切勿因一時之便，讓愛車成為拖吊車的目標，甚至面臨高額罰單。

▲▼ 別挑戰警方執法決心！嘉義燈會3/6啟動停車場「分階段」應變機制 違規停車將嚴正取締、即時拖吊 。（圖／記者翁伊森攝）

▲民眾5日誤闖管制區違規逆向停車。（圖／記者翁伊森攝）

嘉義縣政府提醒，美好的燈會需要優質的交通環境，請開車前來的民眾務必配合現場人員指引停放。掌握「先查資訊、後停專區、轉乘接駁」的三大原則，才能快快樂樂賞燈、平平安安回家。

03/04 全台詐欺最新數據

燈會萌力十足！療癒犬與獵狗公亮相

燈會萌力十足！療癒犬與獵狗公亮相

2026台灣燈會在嘉義璀璨登場，除華麗燈飾吸睛，一場別開生面的動保創意宣導遊行更成為全場焦點。嘉義縣家畜疾病防治所（嘉畜所）別出心裁，結合在地工藝「三昧堂」製作的「獵狗公」寵物神，以及兩隻來自「浪浪就業服務站」的療癒犬，在人潮匯聚的燈區展開「萌力十足」的小遊行，成功將動保理念融入節慶氛圍。

離譜三寶！突停放人下車購物　還快車道巴庫

離譜三寶！突停放人下車購物　還快車道巴庫

嘉義燈會流量密碼曝　超兇海鮮妹賣力翻烤

嘉義燈會流量密碼曝　超兇海鮮妹賣力翻烤

2026嘉基愛+1公益路跑3/7登場　交管範圍曝

2026嘉基愛+1公益路跑3/7登場　交管範圍曝

嘉義社規師百位職人共創「藍腹鷴故事劇場」

嘉義社規師百位職人共創「藍腹鷴故事劇場」

關鍵字：

嘉義燈會違規停車交通管制免費接駁警方取締

讀者迴響

