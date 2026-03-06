　
國際

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

▲▼伊朗南部米納布鎮（Minab）3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

▲伊朗米納布鎮（Minab）3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

伊朗南部米納布鎮（Minab）一所女子小學2月28日遭遇空襲，導致上百名女童及教職員喪命，消息震驚國際。而美軍初步調查顯示，美軍很可能必須為此事件負責。

美軍初步調查曝光　不排除翻案

2名美國官員匿名向《路透社》透露，現階段證據指向美國必須為此事件負責。但他們強調，調查尚未完成，不排除未來出現新的證據，證實美國並非肇事者。

《路透社》無法確認調查細節，包括哪些證據促成這個初步判斷，這場空襲使用何種彈藥，美軍為何打擊這所學校等。該報不清楚調查完成時間，也不知道調查人員正在蒐集哪種證據。

一名以色列高階官員透露，截至目前，美以聯軍透過「地理位置」與「攻擊目標類型」進行分工。以色列打擊伊朗西部的飛彈發射場，美軍則攻擊伊朗南部的飛彈與海軍設施。

▼赫格塞斯證實美軍調查中。（圖／路透）

▲▼美國戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）。（圖／路透）

華府說法曝光　強調非蓄意針對

五角大廈將媒體提問轉交給美軍中央司令部，中央司令部發言人霍金斯上尉（Captain Timothy Hawkins）則表示，「考慮到此事件仍在調查中，我們不適合發表評論。」

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）2日表示，美國不會刻意攻擊學校設施，但如果真的是美軍行動所致，五角大廈將展開調查。國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）4日坦承軍方正在調查此案，同時強調「我們從不以平民為目標」。

白宮並未正面回應，但發言人李維特（Karoline Leavitt）表示，「針對平民和孩童的是伊朗政權，而非美國」。

▼伊朗國家電視台播放家屬與民眾的哀悼畫面。（圖／路透）

▲▼伊朗南部米納布鎮（Minab）3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

▲▼伊朗南部米納布鎮（Minab）3日舉行大規模葬禮，悼念遭美軍轟炸喪生的165名女學童與教職員。（圖／路透）

發生什麼事？

2月28日，位於伊朗南部米納布鎮（Minab）的「沙賈雷赫塔耶貝女子學校」（Shajareh Tayyebeh girls school）遭3枚飛彈擊中，造成至少165人罹難，多為7至12歲女學童。

該學校距離「伊斯蘭革命衛隊」（IRGC）基地僅約600公尺。而伊朗每週工作日為週六至週四，週五才是唯一休息日，也就是說空襲發生時，校內正有大量師生。

伊朗國家電視台3日播出集體葬禮畫面，小小棺木覆蓋伊朗國旗，在哀悼人群之中，被運往墓地下葬。小型墓穴一個個連綿不絕的空拍畫面，衝擊國際社會。

美軍攻擊疑雲　恐違反國際法

《路透社》寫道，根據國際人道法，蓄意攻擊教育機構、醫院或任何民用建築，都很有可能構成戰爭罪。若美軍涉入屬實，這將成為美國數十年來在中東衝突中造成平民傷亡最慘重的事件之一。

被炸得粉碎！伊朗小學遭空襲165死　「連綿小墓坑」心碎畫面曝光

 
03/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／澳洲雙響！5:1大贏捷克
快訊／陳柏豪道歉了！　開玩笑亂寫的
川普點名「古巴」是下個目標！
「舉重精靈」家暴！狠揍女友全身傷...判拘役50日
快訊／BMW猴「吸3種毒」撞死行人　判12年半
美軍3架「死神」遭擊落！　其中1架疑被卡達誤擊
台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

快訊／台股收盤下跌73.4點　台積電跌10元至1890

「工地熱血應援」今年缺席了　大林萬國戲院熱血轉播今年憾缺席

崔真實16億遺產遭母私吞？女兒引爆爭產戰火　外婆淚揭委屈真相

快訊／澳洲隊單場又雙響！預賽第2戰5比1擊潰捷克、預賽收下2連勝

快訊／WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的

馬祖「擺暝文化季」熱鬧展開　燒馬糧、元帥點戲輪番上陣

踢桌嗆傅崐萁遭檢方起訴　張峻：無悔替花蓮光復災民發聲

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

八哥揪團吃Buffet！滿地葡萄只剩渣　悲情果農水槍轟鳥被炎上

「軍購不是Uber Eats」前藍委開轟藍版本　勸黨三思：美方不會接受

【中華隊加油】經典賽前台灣球迷齊聚東京巨蛋！熱血應援「Team Taiwan」

