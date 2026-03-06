川習會將登場　WSJ：華府擬要求北京「改買美國原油」

▲川普與習近平去年10月30日在南韓釜山會晤。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）報導，川習會預計月底登場，而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）考慮在兩國元首會晤之前，要求北京減少採購伊朗與俄羅斯的原油，轉而增購美國油氣產品。

少買俄伊石油 中國面臨棘手要求

知情人士指出，貝森特近日就此議題私下諮詢多位前官員、企業高層與政策分析師，並計畫3月中旬在巴黎會晤中國副總理何立峰時，提出這項能源議題。屆時2人也將敲定月底的川習會框架。

知情人士還透露，貝森特也考慮要求中國減少購買伊朗石油。儘管在美以空襲後，伊朗大部分石油供應已經中斷，但華府仍希望未來恢復供應時，北京可以減少對伊朗石油的長期依賴。

▼中國長期仰賴來自美國對手的廉價能源。圖為俄羅斯油輪。（圖／達志影像／美聯社）



中國長期仰賴來自美國對手的廉價能源，截至2026年初，超過1/3進口原油來自俄羅斯、伊朗及供應中斷前的委內瑞拉。

因此對中國而言，減少採購俄羅斯原油將是難以達成的要求，因為北京從這個戰略盟國進口石油，能夠享有很多折扣。如果改買美國石油，不僅成本激增，更可能損害北京與莫斯科的關係，連帶影響俄羅斯在烏克蘭戰爭的財源。

華府要求曝光 習近平也出招

貝森特表示，華府還將尋求中國擴大採購美國黃豆與波音客機，並且放寬稀土出口管制。

▼貝森特對美中關係抱持樂觀態度。（圖／路透）



不過，習近平也被預期提出重大要求，包括施壓川普表態從「不支持台獨」轉變為「反對台獨」。此外，北京也可能要求華府降低關稅稅率，放寬高科技零組件出口限制等。

對話開端 川習會引注目

一名高階政府官員形容，貝森特對川習會之前的雙邊關係抱持樂觀態度。他向部分諮詢對象表達，若川習會後無法形成雙方認可、可持續追蹤的具體計畫，美中關係取得實質突破的機會恐將減少。

另一名美國高階官員表示，政府預期今年最多可能有多達4次的元首級會晤，月底川習會則被視為對話開端。