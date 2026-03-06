　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川習會將登場　WSJ：華府擬要求北京「改買美國原油」

▲▼美國總統川普、中國國家主席習近平10月30日在南韓釜山金海國際機場會晤。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普與習近平去年10月30日在南韓釜山會晤。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

《華爾街日報》（WSJ）報導，川習會預計月底登場，而美國財政部長貝森特（Scott Bessent）考慮在兩國元首會晤之前，要求北京減少採購伊朗與俄羅斯的原油，轉而增購美國油氣產品。

少買俄伊石油　中國面臨棘手要求

知情人士指出，貝森特近日就此議題私下諮詢多位前官員、企業高層與政策分析師，並計畫3月中旬在巴黎會晤中國副總理何立峰時，提出這項能源議題。屆時2人也將敲定月底的川習會框架。

知情人士還透露，貝森特也考慮要求中國減少購買伊朗石油。儘管在美以空襲後，伊朗大部分石油供應已經中斷，但華府仍希望未來恢復供應時，北京可以減少對伊朗石油的長期依賴。

▼中國長期仰賴來自美國對手的廉價能源。圖為俄羅斯油輪。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄羅斯油輪。（圖／達志影像／美聯社）

中國長期仰賴來自美國對手的廉價能源，截至2026年初，超過1/3進口原油來自俄羅斯、伊朗及供應中斷前的委內瑞拉。

因此對中國而言，減少採購俄羅斯原油將是難以達成的要求，因為北京從這個戰略盟國進口石油，能夠享有很多折扣。如果改買美國石油，不僅成本激增，更可能損害北京與莫斯科的關係，連帶影響俄羅斯在烏克蘭戰爭的財源。

華府要求曝光　習近平也出招

貝森特表示，華府還將尋求中國擴大採購美國黃豆與波音客機，並且放寬稀土出口管制。

▼貝森特對美中關係抱持樂觀態度。（圖／路透）

▲▼美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（圖／路透）

不過，習近平也被預期提出重大要求，包括施壓川普表態從「不支持台獨」轉變為「反對台獨」。此外，北京也可能要求華府降低關稅稅率，放寬高科技零組件出口限制等。

對話開端　川習會引注目

一名高階政府官員形容，貝森特對川習會之前的雙邊關係抱持樂觀態度。他向部分諮詢對象表達，若川習會後無法形成雙方認可、可持續追蹤的具體計畫，美中關係取得實質突破的機會恐將減少。

另一名美國高階官員表示，政府預期今年最多可能有多達4次的元首級會晤，月底川習會則被視為對話開端。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光
快訊／陳傑憲纏繃帶現身：我很不甘心啦
快訊／中華隊先發打線出爐　陳傑憲未列入
傳產董座罹「最惡性侵襲淋巴癌」　醫狂Call續命：再拖活不了
台日大戰　台灣運彩最新賠率出爐
張惠妹0遮掩素顏現身機場！　身旁「綜藝天后」網驚：都是女神
妙麗死會了！艾瑪華森機場激吻「頂級千億富豪」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

日本政府加速研議「解禁武器出口」　預計春季廢除5類型限制

伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光

美軍彈藥吃緊？韓外長證實「商談調動駐韓武器」　擬派運輸機送中東

川習會將登場　WSJ：華府擬要求北京「改買美國原油」

川普：油價「漲就漲吧」　美國軍事行動是首要考量

伊朗網路全斷線！平民「黑暗承受轟炸」收不到訊息　傷亡人數飆升

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

最幸運小店「2年售出4張百萬美元」大獎　老闆笑：這裡有魔力

點名「古巴」是下個目標！　川普：只是時間問題

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

日本政府加速研議「解禁武器出口」　預計春季廢除5類型限制

伊朗成功命中？美軍5億美元薩德雷達恐毀　衛星影像曝光

美軍彈藥吃緊？韓外長證實「商談調動駐韓武器」　擬派運輸機送中東

川習會將登場　WSJ：華府擬要求北京「改買美國原油」

川普：油價「漲就漲吧」　美國軍事行動是首要考量

伊朗網路全斷線！平民「黑暗承受轟炸」收不到訊息　傷亡人數飆升

165名師生被炸死！伊朗小學空襲　初步調查揭「美軍恐須負責」

最幸運小店「2年售出4張百萬美元」大獎　老闆笑：這裡有魔力

點名「古巴」是下個目標！　川普：只是時間問題

伊朗戰火「瘋狂消耗愛國者飛彈」　WSJ：俄羅斯是最大贏家

慈警會送暖贈福袋　關懷台東警分局同仁辛勞

華邦電2月營收119.73億元　年增88.45%

日本政府加速研議「解禁武器出口」　預計春季廢除5類型限制

正港台灣腔！舒華唸「觀光大使」含滷蛋　粉絲虧：ㄢㄤ不分，可愛

WBC今晚對決日本　埔里綜合球場室內大型轉播...鎮民快來加油

國際婦女節前夕走訪基層　台東警局長致贈玫瑰與禮券感謝女警

台74線自小客「引擎突然大火」燒剩鐵架　駕駛急跳車逃命

旺宏2月營收30.3億元　年增60%

井端警戒鄭浩均直球威力　喊話日本隊主動出擊

18歲花豹「花郎」離世！　照養團隊忍痛放手陪牠最後一哩路

直播遭私生連環叩　aespa寧藝卓：別再打了！

國際熱門新聞

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

美轟炸伊朗無人機母艦　32秒畫面曝光

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

金正恩怕了嗎？美智庫：若強行斬首「1億人陪葬」

韓媒酸台媒「拜託韓國幫忙贏」

伊朗戰機突襲美基地　卡達F-15升空擊落

伊朗狂轟12國！　衝突蔓延中東之外

中東戰火燒壞美股　大跌近800點

川普下個目標是古巴！

男飯店擄走紅鶴　強扯下翅膀變態施虐

傳美軍3架MQ-9「死神」無人機遭擊落

川普要參與伊朗最高領袖遴選　不接受哈米尼兒子接班

日船隻在荷姆茲海峽遇襲　2日人遭伊朗拘禁

台灣遭澳3:0完封　韓媒嘲笑：台灣太自滿！

更多熱門

相關新聞

中美各自鋪墊「川習會」　陳至潔：互握把柄暫時休兵

中美各自鋪墊「川習會」　陳至潔：互握把柄暫時休兵

2026年大陸《政府工作報告》涉外篇幅雖未大幅增加，但其細微措辭轉變引發學界關注。國立政治大學國際關係研究中心副主任陳至潔今（6）日分析，今年北京的外交基調呈現「溫和、克制、四平八穩」，顯示其並未大幅調整對外戰略方向。政大國際關係研究中心副主任陳至潔今（6）日分析，兩國在稀土供應與關稅貿易上互有把柄，形成相互制衡，「暫時休兵」的處置狀態。另外，大陸方面也全力鋪墊為4月初登場「習川會」鋪路，北京不僅刻意迴避對美激進言論，美方也把最新的戰略報告中淡化對華敵對定義，甚至推遲對台軍售案，顯示雙方正透過互釋善意，中

伊朗網路全斷線！平民收不到訊息傷亡增

伊朗網路全斷線！平民收不到訊息傷亡增

165師生被炸死　調查：美軍恐須負責

165師生被炸死　調查：美軍恐須負責

傳美軍3架MQ-9「死神」無人機遭擊落

傳美軍3架MQ-9「死神」無人機遭擊落

日船隻在荷姆茲海峽遇襲　2日人遭伊朗拘禁

日船隻在荷姆茲海峽遇襲　2日人遭伊朗拘禁

關鍵字：

川習會能源美中俄羅斯石油台灣台海習近平伊朗原油

讀者迴響

熱門新聞

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

蔡瑞雪聲明自己挖坑？律師見「她1句話自證心虛」

美轟炸伊朗無人機母艦　32秒畫面曝光

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面