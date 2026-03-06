上海氣功研究所徵才　月入破萬還要博士學歷！網熱議：上班即修仙？

▲上海市氣功研究所。（圖／翻攝極目新聞）

記者魏有德／綜合報導

上海市氣功研究所近日開出的招聘公告引起網友們熱議。招聘資訊顯示，此次招聘員額為5人，部分職位需具博士學歷，月薪約1.4萬至1.6萬元人民幣（約6.44萬元新台幣至7.36萬元新台幣），而且還享有公務員待遇的事業編制。由於該機構名稱帶有「氣功」，讓不少網友「腦洞大開」，感到十分好奇。

《極目新聞》報導，最近，上海一家單位的招聘啟事火了！不是因為年薪百萬，也不是因為要求博士學歷，而是因為招聘單位名叫上海市氣功研究所。

▲上海市氣功研究所的招聘資訊引起大陸網友們熱議。（圖／翻攝極目新聞）

該研究所此次招聘5人，部分職位明確要求博士學歷。根據此前在高校秋季招聘會曾公開的資訊顯示，博士研究生入職後月薪約為14001至16000元人民幣，並具事業單位編制。

招聘訊息曝光後，不少網友對「氣功研究所」的工作內容感到好奇，直指難道是「上班即修仙」；也有人上網科普，究竟是個什麼樣「玄幻」的存在？據悉，該研究所屬於中醫研究機構，還設有門診部可看診，另有針灸及醫療服務等。

根據上海市氣功研究所官網顯示，該機構成立於1985年3月12日，隸屬上海中醫藥大學及上海市中醫藥研究院，是大陸目前規模較大的專業氣功研究機構之一，主要從事中醫傳統功法的研究、教學、醫療與文化推廣等工作，同時也是大陸全國兩個設有氣功專業研究生培養方向的單位之一。