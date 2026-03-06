　
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

記憶體短缺手機廠擋不住「全面調漲」　只有這一間沒動

記者蘇晟彥／台北報導

記憶體缺貨衝擊市場，手機廠牌也首當其衝受到影響。對此，OPPO 6日在粉專上宣布，因應記憶體缺貨，部分手機將進行調漲，但包含三星、小米等安卓手機品牌也都「凍不住」，紛紛在今年的旗艦新機宣布調漲，漲幅約在2,000-5,000左右，但目前蘋果手機並未受到影響，前陣子公布的iPhone 17e價格不變但容量翻倍。

▲▼ OPPO,Reno15,FINDX9 。（圖／記者蘇晟彥攝）

AI狂潮來襲導致記憶體大缺貨，進而衝擊許多產業，造成產品價格調漲。對此，這波缺貨潮終於燒到手機品牌上，日前三星S26系列上市時，全機型皆有微幅調整，最高到5,000元；而小米17系列也在今日發表，相較於小米15系列，漲幅約在2,000元左右，Ultra 16G/1TB則漲了4,000元。

對此，OPPO 6日也在官網公告，因應記憶體缺貨，為了維持原廠最高標準的硬體配備與完善的售後服務體系，率先在舊型號手機 Reno15 系列 及 A6 系列進行結構性調整（漲幅約為2,000元），但新購入的機種將會延長原廠保固、會員禮遇升級等，試圖將服務品質再度拉高。而針對vivo，記者實際詢問公關，截至截稿前並未回覆。

但蘋果看起來並未受到這一波記憶體短缺影響，日前進行春季發表，iPhone 17e容量加倍但價格不變，成為這一波暫時沒有調漲的手機品牌。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

台股劇烈震盪！記憶體股在前些交易日面臨大幅回檔修正。證交所5日公告，旺宏（2337）爆發違約交割，來源於6個券商據點，總金額達5902萬元。

