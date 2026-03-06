獨／賴清德大巨蛋觀戰台日交流賽　維安人員潛休息室偷峮峮簽名球

▲總統大巨蛋觀賽前爆維安醜聞，特勤人員潛休息室偷簽名球。（圖／取自賴清德臉書）

記者黃宥寧／台北報導

「台日棒球國際交流賽」2月25日至28日在台北大巨蛋登場，作為WBC世界棒球經典賽開打前台灣唯一的重要熱身賽，掀起一波棒球熱潮。總統賴清德27日晚間也親臨球場觀戰第三場賽事，替Team Taiwan加油打氣。不過，卻爆出案外案，有負責總統行程前端安全檢查的維安勤務人員涉嫌在球員休息室拿走簽名棒球，被依竊盜罪移送台北地檢署。

台日國際交流賽邀請福岡軟銀鷹、北海道日本火腿鬥士來台交流，分別對戰中華隊、中信兄弟及味全龍。2月27日賽事焦點除了賴清德現身觀眾席外，適逢陣中大將龍恩（Jonathon Long）因傷退賽，原未列入30人名單的宋晟睿臨危受命排入先發，擔任第一棒，也成為場邊球迷熱議話題。

孰料，賽事結束後卻傳出休息室內原本放置的簽名棒球遭竊。失主於本月1日晚間前往派出所報案，指稱2月27日在大巨蛋球員休息室內放置的棒球短少6顆，其中包含簽名球。警方受理後展開調查，經調閱相關資料與查證，發現是1名江姓男子將棒球取走。

▲總統維安竟闖休息室順走簽名球。（示意圖／記者王真魚攝）



經《ETtoday新聞雲》追查發現，江姓男子並非一般民眾，而是軍人身分，負責總統公開行程的前端安全檢查勤務。相關人員平時任務包括在總統抵達前先行檢查場地安全，排查是否有爆裂物或可疑人士，並協助設置安檢設備、管制人員動線，確認環境安全無虞後總統行程才會進場。

據了解，江男當天疑臨時起意，見休息室角落放置多顆棒球，以為是不要的物品，便將6顆棒球帶走。其中2顆為簽名球，包含人氣啦啦隊員「峮峮」的簽名球。警方通知江男到案說明後，他已主動將相關棒球歸還。

由於竊盜罪屬公訴罪，即使物品已歸還，仍須依法偵辦，全案已依《刑法》竊盜罪嫌移送台北地檢署偵辦。後續是否涉及行政或紀律責任，仍待相關單位進一步釐清。