台南表揚數位學習績優學校與教師　21校、10教師成校園智慧教育典範

▲台南市教育局長鄭新輝頒獎表揚21所推動校園資訊環境與數位學習成果卓著的學校與教師。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市政府教育局6日在安定教研中心舉行全市資訊組長會議，並同步辦理113學年度「國中小校園資訊基礎環境暨數位學習推動實施計畫」成果頒獎典禮，由教育局長鄭新輝親自頒獎，表揚推動數位教育成果卓著的學校與教師。

透過定期檢視校園數位學習推動成效、網路建設完善度及資通安全維護等面向，展現各校長期深耕數位教育的成果，也讓台南數位教育在品質與效能上持續穩健發展。

台南市長黃偉哲表示，數位教育不僅是設備更新，更是城市競爭力與下一代關鍵能力的重要投資。市府規劃在2026年至2029年間投入22億元，全面推動「生生有平板、校校智慧學」行動方案，在既有「班班有大電視」基礎上，持續強化一人一載具的學習支持系統，讓科技真正融入課堂日常。

黃偉哲市長指出，透過生成式AI技術與自主研發的「智慧魔鏡」平台應用，可協助教師進行差異化教學，即時掌握學生學習狀況，進一步提升學生基礎學力與整體學習成效。市府也將持續深化AI教育與程式教育布局，培養具備數位素養與創新思維的人才，讓教育成為智慧城市發展的重要基石。

教育局長鄭新輝表示，該計畫已逐步建構從校園網路建設、資安防護到教學應用推展的完整支持體系。配合「生生有平板、校校智慧學」政策，教育局整合平板載具、雲端資源與AI學習平台功能，協助教師透過數據分析與即時回饋掌握學生學習歷程，落實科技輔助適性教學。

他指出，教育局同時持續推動AI程式教育與教師專業社群培力，培養學生溝通協作、批判思考、創造力等5C關鍵能力，讓科技不只是工具，更是深化學習的重要助力。



教育局說明，本次評選依學校規模分組辦理，共有21所學校獲選為執行成果績優學校，包括玉豐國小、河東國小、西門實小、東山國小、太康國小、紀安國小、土庫國小、學甲國小、協進國小、開元國小、和順國小、仁愛國小、佳里國小、崇明國小、文化國小、白河國中、安定國中、成功國中、安南國中、安順國中及鹽行國中，各校在校園資訊基礎建設優化、資安管理與數位教學推動方面成果豐碩，成為全市標竿。

此外，本次也表揚10位在資訊教育推動上表現優異的教師，包括陳威任、王盈霖、李國生、王聖閔、謝劼霖、王鍠文、阮元助、李侑軒、黃介民及鄭登元等教師。教育局表示，獲獎教師長期投入校園資訊環境建置、資通安全維護及專業社群經營，在教學現場默默耕耘，為校園數位轉型奠定穩固基礎，也為學生打造更優質的學習環境。

教育局強調，未來將持續深化跨校合作網絡與專業支持系統，強化教師培力與資源共享，逐步縮減城鄉數位落差，打造更均衡、更具溫度的智慧學習環境，讓科技成為孩子探索世界的重要橋梁，也成為台南教育持續前行的動能。