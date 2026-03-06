涉用新壽公款蓋健身房被起訴　吳東進出庭拒認罪：很冤枉

記者黃哲民／台北報導

前新光金控創辦人及董事長吳東進被控利用集團新光人壽資金，為自己在新北市板橋區「新板傑仕堡」經營的健身房代付近1億元裝潢費，涉犯《證券交易法》等罪嫌、並被求刑5年，新北地院今（6日）首度開庭，吳不認罪，自稱奉獻社會公益數十年，「被起訴實在是很大的冤枉，拜託，請法官明察，還我清白！」

▲前新光金控創辦人吳東進（中），被控涉犯《證券交易法》等罪嫌並求刑5年，6日首度到新北地院出庭，不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

吳東進開完庭從法庭大樓廁所旁安全門走樓梯下樓，企圖躲開媒體包圍，但只有一個出口，最後還是被迫現身媒體鏡頭前，他戴著帽子墨鏡與口罩包緊緊，在部屬前後左右護駕下，不發一語上車離開。新光金控2025年已併入台新金控，雙方改名為台新新光金控，旗下各機構陸續整併中。

▲吳東進戴上帽子墨鏡與口罩出庭。（圖／記者湯興漢攝）

今上午庭訊僅30分鐘就結束，吳東進表示自己一生清白，在公司服務58年，絕沒背信、圖利自己，更沒損害新光人壽利益，他是本案傑仕堡健身公司最大投資者，因新壽當年堅持新板傑仕堡B棟2樓的高級健身房，必須免費提供給住戶使用，原洽談的健身房業者拒絕承租經營，所以由傑仕堡健身公司接手。

吳東進強調，新壽董事會討論這件租賃案時，他有提報相關利害關係、表明自己是準關係人，決議的租賃條件，並沒優於其他同類對象，至於追加工程款9000多萬元，多半用於提升整棟大樓公共設施，包括消防安全、空調系統等，目的是提高居住品質，迅速出租讓新壽有收益。

▲吳東進於庭訊時喊冤，請法官還他清白，開完庭由部屬護駕不回應媒體發問。（圖／記者黃哲民攝）

吳東進表示，新壽2014年標下新板傑仕堡基地地上權50年，金管會要求新壽須在5年內完工開始收益，就他所知，新板傑仕堡目前接近滿租、已達金管會要求的投報率，新壽也增加租金收入。

吳東進否認本案所有指控，強調自己奉獻醫療、外交與社會公益數十年，被起訴實在是很大的冤枉，「我絕非貪圖利益之人，拜託！請法官明察，還我清白！謝謝法官！」

法官訊問為何找王自展擔任傑仕堡健身公司負責人，吳東進表示，王男是傑仕堡商旅董事長、傑仕堡健身公司股東，也是他一起長大的朋友，聘王男是依照《公司法》的規定選出。

▲吳東進2024年到案被移送新北檢複訊，情急揮空拳阻擋媒體靠近。（資料照／記者黃哲民攝）

辯護律師主張，新光人壽董事會2019年10月29日的議事錄顯示，討論本件租賃案時，已揭露準利害關係人，也審查傑仕堡健身公司股東結構，且要求佔地800坪的健身房，須給新板傑仕堡園區內共3棟的全體住戶免費使用，當時與會董事洪士鈞也認同租賃條件對新壽有利。

辯護律師指出，新板傑仕堡B棟174戶，其實是為高資產退休人士打造的養老村，當時每戶租金12萬元，比鄰近住宅每戶3萬元高很多，賣點是優質公設與良好的飯店式管理，且新壽須負責蓋好與裝潢健身房，才能租賃，檢方偵辦時，可能沒注意這件租賃案的不同之處，會再具狀陳報吳男對於傑仕堡健身公司持股等細節。

法官諭知候核辦，本案另有3名分別時任新壽不動產管理部的副總、資深協理的共犯，今僅傳訊吳東進1人，擇期再開庭。

現年81歲的吳東進是新光集團創辦人吳火獅長子，曾兼任新光人壽、新光金控董事長，2020年9月金管會查出新壽有多項嚴重內控缺失，重罰新壽2760萬元，命時任新壽董事長吳東進停職到2023年6月當屆任期屆滿。

金管會接著查出，新光人壽旗下的「新板傑仕堡全齡生活園區」，在2022年發生出租交易多項缺失，金管會裁罰新壽並函送新北檢偵辦，檢調2024年6月11日兵分18路搜索，約談吳東進等19人到案漏夜複訊，隔天（12日）上午7點多，諭知吳東進交保1億元。

檢方起訴指出，新壽2018年洽談TRUE YOGA全真瑜珈公司承租新板傑仕堡健身房，因裝潢費分攤問題破局，時任新壽董事長吳東進2019年7月成立傑仕堡健身公司，找好友掛名負責人，並以家族關係和控股公司持股，自己隱身幕後規避關係人交易限制，順利承租新板傑仕堡健身房，再主導新壽董事會同意代付9947萬餘元裝潢費。

檢方認為此舉違反新壽向來要求承租戶自付裝潢費的規矩，且健身房9成以上收益，最後歸於吳東進名下，2025年1月16日起訴吳東進與3名副總、協理，涉犯《保險法》特別背信、《證券交易法》非常規交易等罪嫌，並具體求處吳東進5年徒刑。

期間因卷證浩繁，法官又因例行調動換人，今為全案首度開庭。檢調、後續仍偵辦吳東進在新板傑仕堡A棟月子中心（新禧悅公司）、C棟養生中心（傑仕堡商旅公司）所涉弊端的刑責。