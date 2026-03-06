　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

全台炸裂「金黃雨」！黃花風鈴木滿開美瘋　5大神級構圖快學

▲▼嘉義市軍輝橋旁堤防黃花風鈴木。（圖／嘉義市政府提供）

▲嘉義市軍輝橋旁堤防黃花風鈴木。（圖／嘉義市政府提供）

記者楊智雯／綜合報導

粉嫩的櫻花季才剛告一段落，全台各地正悄悄換上大氣華麗的「金黃外衣」！3月是南部黃花風鈴木盛開的季節，全台由南往北掀起一陣追花旋風，然而，面對一整排壯觀的金黃花海，許多民眾常抱怨「拍起來都一樣」或「背景全是路人」，整理出社群平台IG、Threads上最火紅的「5大神級構圖法」，讓你不用專業單眼，靠一支手機也能拍出電影感大片。

技巧一：由下往上「仰角隧道」避開人潮雜背景

賞花現場最怕路人亂入，將手機鏡頭切換至廣角模式，整個人蹲低、鏡頭往上仰拍，利用風鈴木高大的特性，將兩側滿開的花叢匯聚在畫面中央，形成金黃色的視覺隧道，這招不僅能輕鬆避開背景遊客，還能利用透視感讓模特兒的身材比例更顯修長，是網美最愛的「顯瘦神技」。

技巧二：善用「落花地毯」倒轉手機拍出延伸感

很多人只顧著拍樹上的花，卻忽略了地上的寶藏，黃花風鈴木花瓣薄如蟬翼，掉落時依然飽滿，常在樹下鋪成一層厚厚的「黃金地毯」，建議將手機倒過來鏡頭貼近地面，利用大光圈對焦在近處的落花，人物則站在遠方背景處，這種「低角度延伸」能拍出極致的浪漫文青感。

技巧三：自然系「畫框構圖」營造沉浸式氛圍

尋找兩株距離較近的樹木，利用垂下的花枝作為天然「畫框」，將人物或遠處的特色建築，如公園涼亭、懷舊路燈框在其中，這種拍法能增加畫面的層次與深度，比起直白地拍一整排樹，更有「走入畫中」的沉浸感。

技巧四：「黃金雨洗臉」局部特寫最有戲

若想拍出清新脫俗的個人照，不妨尋找一枝垂掛較低、花朵密集的枝枒，讓模特兒輕輕靠近，將臉部側切入花叢中，或是閉眼感受春風，這種近景特寫能帶出細膩的五官，與鮮艷的金黃色對比，瞬間拉滿氛圍感。

技巧五：最萌道具「手拾落花」互動感滿分

不知道手該放哪裡？撿起地上剛掉落、最完整的一朵黃花就是最強道具，無論是擋住一隻眼睛、放在髮際側邊，或是雙手捧著落花輕吹，這種互動感十足的拍法，在社群上限時動態中點閱率最高，顯得俏皮又不失優雅。

▲▼嘉義軍輝橋八掌溪堤防旁黃花風鈴木。（圖／嘉義市政府提供）

▲黃花風鈴木正進入「最美巔峰期」。

全台賞花點快追！花期僅有2週

目前全台黃花風鈴木正進入「最美巔峰期」，包含嘉義八德路、軍輝橋堤防，以及台南林森路、彰化芬園彰南路等地，都已出現絕美的金黃大道，但要注意，黃花風鈴木花期極短，通常僅有10至14天，且近期若遇春雨或大風容易凋落，想拍美照的民眾務必把握這兩週的黃金時間。

03/04 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

