政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台日大戰今晚開打！　7立委飛日本挺台灣、雙北直播派對邀全民應援

▲蔡其昌。（圖／記者王真魚攝）

▲蔡其昌赴日。（圖／記者王真魚攝）

記者郭運興／台北報導

2026年經典賽（WBC）中華隊在首戰惜敗澳洲後，今（6）日晚上6時，將於東京巨蛋對上日本隊，迎來最受關注的「台日大戰」。而在立法院即使今天仍有院會，但已確定有7位藍綠立委已赴東京或今日下午將趕赴力挺中華隊，包含中職會長蔡其昌、綠委沈伯洋、王定宇、郭國文、王義川、李坤城、藍委洪孟楷等人。另外，雙北分別在信義香堤廣場、新北市民廣場都將在今晚舉辦直播派對，邀請全民應援。

藍綠委也瘋經典賽　赴日觀賞台日大戰

經典賽5日開打，中職會長蔡其昌在4日就率沈伯洋、王定宇等民進黨立委搭機前往東京應援中華隊。

沈伯洋也發文表示，進場排超長，12強的時候都沒排那麼長。自己在外野，進場有快一些，台灣人真的超多，根本全主場。他昨（5日）也發文強調，先回台灣協商兩個法案和軍購，6日晚間再飛回東京，繼續為台灣隊應援！

但沈伯洋卻遭酸民質疑「公費自費？機票錢7萬多當70塊在花有錢有閒完全不違和」，沈伯洋則回擊「我就問你這怎麼公費？「我機票去年就買好了，我一年都來回日本很多次，常常改票而已；2. 我平常把錢存下來就是為了看棒球，而且根本不用七萬啦」。

民進黨立委郭國文、王義川也瘋經典賽，選擇提前訪日，他們也安排4日拜會日本國土交通省副大臣佐佐木紀，討論台日航線，雙方也談到近期最熱門的經典賽。

▼民進黨立委郭國文、王義川訪日。（圖／郭國文國會辦公室提供）

▲▼民進黨立委郭國文、王義川訪日。（圖／郭國文國會辦公室提供）

民進黨立委李坤城也在上周表示，預計6日飛往日本，將一連觀看台灣隊對戰日本、捷克及韓國賽事。行囊中更有少不了應援裝備，除了必備的紅、黑兩色「Team Taiwan」帽T，也會帶上「Team Taiwan」應援毛巾，全力吶喊，要把東京巨蛋變成「我們的主場」。

國民黨立委洪孟楷也在上周透露，這次WBC台灣隊賽事一票難求，早在半年前就與太太約定要去東京幫中華隊加油，也很幸運透過日本友人搶到門票，預計觀看台灣6日對日本、7日對捷克及8日對韓國等3場賽事，這也是他在WBC賽事中，連續3屆進場為中華隊加油。

▼國民黨立委洪孟楷。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼國民黨立委洪孟楷。（圖／記者湯興漢攝）

另外，特別的是101董事長賈永婕也已經前往東京為中華隊應援，更在5日台澳之戰發文表示「台灣球迷淹沒東京巨蛋，滿滿的熱血！輸了一場沒關係，不要緊，明天我們贏回來！集氣！加油」、媒體人黃暐瀚4日也貼出機票與應援小物、國旗表示「一起贏、一起輸！TeamTaiwan ！挺就對了」。

雙北直播派對 全民應援

體育局表示，3月6日（五）晚間6點備受矚目的「台日經典對決」上場，市府除了在信義香堤廣場舉辦戶外直播派對外，特別加開臺北表演藝術中心轉播場次，串聯東區潮流與北區藝文雙主場。此外，南港中信金融園區也將同步舉辦直播活動，透過三區連動讓熱血應援能量擴散至整座城市，現場也將架設400吋LED超大螢幕，結合高規格音響設備與DJ音控，營造不輸東京巨蛋現場的臨場震撼。市長蔣萬安也將出席信義香堤廣場舉辦戶外直播派對，他表示，今晚6點對上日本隊的賽事，是至關重要的一場比賽，臺北市直播派對也加開場次，歡迎大家號召親朋好友，一起到場為TEAM TAIWAN加油，不見不散！
 
除了賽事轉播外，每場次將發放限量800份的應援拍拍扇、小國旗及紋身貼紙，並設有Kahoot棒球知識互動遊戲及主題拍照區。

▲▼台北市直播派對。（圖／翻攝自Facebook／蔣萬安）

新北市政府則將在今晚於新北市民廣場舉辦《新北應援·台灣最強》戶外直播活動。更加碼安排熱血主播徐展元、Fubon Angels啦啦隊、CT AMAZE啦啦隊及應援團輪番上陣，與球迷近距離互動，並現場發送限量充氣加油棒及小國旗，號召全民一起用行動挺台灣。

▲▼新北直播派對。（圖／翻攝自Facebook／侯友宜）

03/04 全台詐欺最新數據

407 1 9043 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台日戰即將登場！山本由伸最早到　提前5小時備戰
「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球
快訊／彰化嚴重大火！巨量黑煙蔽天
日本船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」
快訊／澳洲雙響！5:1大贏捷克
快訊／陳柏豪道歉了！　開玩笑亂寫的
川普點名「古巴」是下個目標！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

2026中華隊2026經典賽2026台日蔡其昌王定宇民進黨沈伯洋洪孟楷郭國文王義川

