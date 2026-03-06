　
社會 社會焦點 保障人權

美國正妹遊駁二被偷拍裙底！男友當街逮人　包包藏鏡頭噁男判4月

▲桃園市桃園區經國路上一棟高級住宅，今年3月間陳姓保全三度以手機偷拍穿著短裙女子裙底風光，後遭保全公司女經理發現，調閱監視器畫面後確認，受害者提告。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲美國正妹到高雄駁二遊玩，竟被偷拍裙底風光。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

美國籍正妹小美（化名）與男友來台自由行，沒想到在高雄知名景點駁二藝術特區旅遊時，竟遇上偷拍狼，蔡姓男子趁兩人在路邊討論下一個行程時，鬼鬼祟祟靠近偷拍裙底風光，還特製「挖洞包包」藏全景相機作案，小美男友察覺異狀當場抓包並報警，警方到場後果然查獲偷拍裝置。高雄地院審理後，依無故攝錄他人性影像罪判蔡男4月徒刑。

判決指出，案件發生在去年8月31日下午5時許，小美與男友逛完駁二藝術特區後，兩人站在大馬路旁討論接下來要去哪裡玩。此時蔡姓男子突然靠近，手提一個黑色包包，在小美身旁來回徘徊，並以詭異角度將包包朝向她的裙底。

小美男友察覺不對勁，立即上前護住女友並喝止蔡男「不要動」，蔡男當場愣住不敢逃離。警方獲報後趕到現場，將三人帶回派出所釐清。

警方經蔡男同意後搜索其手提包，赫然發現包包底部竟被挖出一個小洞，洞口還塞著一台全景相機鏡頭，明顯是為偷拍而改裝，員警打開相機檢視後，確認已拍下小美臀部畫面，小美當場提告。

高雄地方法院審理時，蔡男坦承犯行，法官認為其無故偷拍他人性影像，侵害他人隱私與人格權，情節不當，最終依無故攝錄他人性影像罪判處4月徒刑，得易科罰金，全案可上訴。

03/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

台澳戰爆露中華隊「長久1弱點」！　日媒：善用此優勢是勝負關鍵
WBC輸澳「抓耙子」身分曝！　民代被牽連急喊：快出面說明
快訊／澳洲炸裂三分砲！　3比1領先捷克
台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了
快訊／美伊戰爭帶飛！　7檔亮燈漲停
快訊／真的不擋了　1.25兆軍購條例、國民黨版「3800億」
伊朗放行！「鐵娘子號」順利通過荷姆茲海峽
蔡瑞雪聲明自己挖坑？　律師見「1句話自證心虛」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

