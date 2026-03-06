一念善意的審判！屆退清潔員送32元電鍋淪貪污犯　照見求助無門的貧老

記者黃宥寧／台北報導

一只殘值僅32.56元的舊電鍋，讓服務35年即將屆退的清潔員背上貪污罪，也映照出高齡貧窮的社會死角。黃員因不忍年邁拾荒婦人缺乏煮食工具，將回收車電鍋轉送對方，遭判3月、緩刑2年。此案除引發比例原則討論、促使法務部研議小額貪污新增「免除其刑」選項，也凸顯部分高齡弱勢仍缺乏基本生活支持，讓善意在制度邊緣發生。

城市邊緣的微光：一只廢棄電鍋的重量

案件起於2024年夏天的一次值勤，黃姓清潔員在資源回收車上，看到一只被丟棄、但外觀完整的大同電鍋。他立刻想起住家附近那名靠拾荒維生的老婦，平常撿拾回收物度日，生活極度匱乏，連基本的煮食工具都沒有。

「如果她有電鍋，至少能煮粥，日子會好過一點。」這是一個基層清潔員單純的善意。於是，黃員把電鍋帶回家插電測試，確認仍可使用後，隔天轉送給老婦。對他而言，那只是一次不忍心看著長者挨餓的舉動，但這份底層的微光互助，卻意外觸碰了體制的紅線。

▲黃員將電鍋送拾荒婦電鍋背上貪污罪。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

清潔隊內後來出現傳聞，分隊長調閱監視器發現黃員將電鍋帶走。黃員因不好意思向老婦人討回送出的舊電鍋，便自掏腰包買了新電鍋與對方交換，再將舊電鍋交回。隨後，他在政風室約談時向廉政署自首，並全盤自白。經回收商估價，該電鍋殘值僅32.56元。然而檢方認定，依規定回收物上車即屬市府財物，黃員行為已構成《貪污治罪條例》侵占職務上持有財物罪，依法起訴。

法庭上的無奈：找不到的「隱形」拾荒長者

2025年10月14日，士林地院開庭。這場審判不僅是法律的攻防，更殘酷地掀開了高齡拾荒者的真實處境。審判長在庭上詢問黃員，是否能找到那名拾荒婦人作證？黃員低聲回答：「我也很想找，但真的很久沒看到她，也不知道她住哪。」

這句無奈的話，點出了一個沉重的社會現實，許多高齡拾荒者是城市裡的「隱形人」。他們遊走在社政體系的邊緣，沒有固定居所，一旦消失在街頭，便無人知曉。一個連32元舊電鍋都無力負擔的弱勢長者，當她不再出現時，竟也沒有任何社會安全網能追蹤她的下落。

公訴檢察官在庭上指出，即使被告動機是助人，但「慷他人之慨仍是不法」，若容許「廖添丁義賊」概念將破壞財產制度，主張依法減刑而非免刑。法扶律師則為黃員抱屈，強調他服務30多年一向守規矩，涉案金額僅32元，屬典型「情輕法重」。

面對審判長最後的詢問，黃員沉默片刻後語氣沙啞地說：「好人難做…沒想到拿不要的東西送人也有罪。」

▲32元電鍋案從重罪變輕判原因。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

善意與體制的碰撞：32元電鍋留下的社會叩問

2025年12月2日，士院宣判，合議庭雖認同貪污治罪條例旨在維護公務員廉潔，但考量被告自首、已繳回物品且犯罪所得極低，依規定4度減刑，故判有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年，因檢方、被告均未提出上訴，全案定讞。

「32元電鍋案」曝光後引發社會強烈反彈。法律界直指微罪不舉的僵化，法務部也因此案表示，已提出《貪污治罪條例》修正草案，針對小額貪污案件研議新增「免除其刑」選項，以符比例原則。

一只殘值的舊電鍋，促成了法制面的檢討與微調，但那位下落不明的老婦人，依然沒有解答。法律維護的是制度的廉潔，然而生活中的善意，往往發生在制度未能觸及的邊緣。

當一位獨居長者的一頓熱粥，竟只能仰賴基層清潔員甘冒貪污重罪的風險來成全時，這不僅是一名屆臨退休勞工的司法悲歌，更是高齡貧窮死角的真實寫照。當底層的善意與冰冷的法律相遇，社會與制度該如何直面並回應這些求助無門的弱勢貧老，仍是台灣邁向超高齡社會，無法迴避的沉重課題。