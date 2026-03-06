　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

一念善意的審判！屆退清潔員送32元電鍋淪貪污犯　照見求助無門的貧老

記者黃宥寧／台北報導

一只殘值僅32.56元的舊電鍋，讓服務35年即將屆退的清潔員背上貪污罪，也映照出高齡貧窮的社會死角。黃員因不忍年邁拾荒婦人缺乏煮食工具，將回收車電鍋轉送對方，遭判3月、緩刑2年。此案除引發比例原則討論、促使法務部研議小額貪污新增「免除其刑」選項，也凸顯部分高齡弱勢仍缺乏基本生活支持，讓善意在制度邊緣發生。

城市邊緣的微光：一只廢棄電鍋的重量

案件起於2024年夏天的一次值勤，黃姓清潔員在資源回收車上，看到一只被丟棄、但外觀完整的大同電鍋。他立刻想起住家附近那名靠拾荒維生的老婦，平常撿拾回收物度日，生活極度匱乏，連基本的煮食工具都沒有。

「如果她有電鍋，至少能煮粥，日子會好過一點。」這是一個基層清潔員單純的善意。於是，黃員把電鍋帶回家插電測試，確認仍可使用後，隔天轉送給老婦。對他而言，那只是一次不忍心看著長者挨餓的舉動，但這份底層的微光互助，卻意外觸碰了體制的紅線。

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧製）

▲黃員將電鍋送拾荒婦電鍋背上貪污罪。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

清潔隊內後來出現傳聞，分隊長調閱監視器發現黃員將電鍋帶走。黃員因不好意思向老婦人討回送出的舊電鍋，便自掏腰包買了新電鍋與對方交換，再將舊電鍋交回。隨後，他在政風室約談時向廉政署自首，並全盤自白。經回收商估價，該電鍋殘值僅32.56元。然而檢方認定，依規定回收物上車即屬市府財物，黃員行為已構成《貪污治罪條例》侵占職務上持有財物罪，依法起訴。

法庭上的無奈：找不到的「隱形」拾荒長者

2025年10月14日，士林地院開庭。這場審判不僅是法律的攻防，更殘酷地掀開了高齡拾荒者的真實處境。審判長在庭上詢問黃員，是否能找到那名拾荒婦人作證？黃員低聲回答：「我也很想找，但真的很久沒看到她，也不知道她住哪。」

這句無奈的話，點出了一個沉重的社會現實，許多高齡拾荒者是城市裡的「隱形人」。他們遊走在社政體系的邊緣，沒有固定居所，一旦消失在街頭，便無人知曉。一個連32元舊電鍋都無力負擔的弱勢長者，當她不再出現時，竟也沒有任何社會安全網能追蹤她的下落。

公訴檢察官在庭上指出，即使被告動機是助人，但「慷他人之慨仍是不法」，若容許「廖添丁義賊」概念將破壞財產制度，主張依法減刑而非免刑。法扶律師則為黃員抱屈，強調他服務30多年一向守規矩，涉案金額僅32元，屬典型「情輕法重」。

面對審判長最後的詢問，黃員沉默片刻後語氣沙啞地說：「好人難做…沒想到拿不要的東西送人也有罪。」

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧製）

▲32元電鍋案從重罪變輕判原因。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

善意與體制的碰撞：32元電鍋留下的社會叩問

2025年12月2日，士院宣判，合議庭雖認同貪污治罪條例旨在維護公務員廉潔，但考量被告自首、已繳回物品且犯罪所得極低，依規定4度減刑，故判有期徒刑3月、緩刑2年，並褫奪公權1年，因檢方、被告均未提出上訴，全案定讞。

「32元電鍋案」曝光後引發社會強烈反彈。法律界直指微罪不舉的僵化，法務部也因此案表示，已提出《貪污治罪條例》修正草案，針對小額貪污案件研議新增「免除其刑」選項，以符比例原則。

一只殘值的舊電鍋，促成了法制面的檢討與微調，但那位下落不明的老婦人，依然沒有解答。法律維護的是制度的廉潔，然而生活中的善意，往往發生在制度未能觸及的邊緣。

當一位獨居長者的一頓熱粥，竟只能仰賴基層清潔員甘冒貪污重罪的風險來成全時，這不僅是一名屆臨退休勞工的司法悲歌，更是高齡貧窮死角的真實寫照。當底層的善意與冰冷的法律相遇，社會與制度該如何直面並回應這些求助無門的弱勢貧老，仍是台灣邁向超高齡社會，無法迴避的沉重課題。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

03/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
407 1 9043 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
台日戰即將登場！山本由伸最早到　提前5小時備戰
「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球
快訊／彰化嚴重大火！巨量黑煙蔽天
日本船隻在荷姆茲海峽「受不明物體襲擊」
快訊／澳洲雙響！5:1大贏捷克
快訊／陳柏豪道歉了！　開玩笑亂寫的
川普點名「古巴」是下個目標！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

快訊／洗錢大亨搬出1億2666萬　郭哲敏繳回犯罪所得拚減刑交保

快訊／彰化塑膠工廠大火！黑煙蔽天臭翻...居民哀嚎：快喘不過氣

泰國郵寄走私2KG大麻！　雲林檢警「狸貓換太子」逮2越籍男

快訊／WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的

八哥揪團吃Buffet！滿地葡萄只剩渣　悲情果農水槍轟鳥被炎上

「舉重精靈」驚傳家暴！狠揍女友害全身傷聽力受損...判拘役50日

瓊林出海口民眾受困蚵田險滅頂　金門消防IRB救生艇救援脫困

快訊／BMW猴「吸毒上路」撞死行人　殺人、毒駕2罪合判12年5月

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

89猴湊一對！賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

李連杰狀態回春被傳「換心＋吃小孩」　笑回：為何不說我換華為心.小米腎？

葉總叮嚀「台灣都在看」！　張政禹深擁李灝宇：早日上大聯盟

伊朗海軍基地被轟！　美軍擊沉最新型軍艦「德納號」

驚悚現場！高雄女騎士捲拖板車底...安全帽破裂爆血命危

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

快訊／洗錢大亨搬出1億2666萬　郭哲敏繳回犯罪所得拚減刑交保

快訊／彰化塑膠工廠大火！黑煙蔽天臭翻...居民哀嚎：快喘不過氣

泰國郵寄走私2KG大麻！　雲林檢警「狸貓換太子」逮2越籍男

快訊／WBC「抓耙子」 陳柏豪認了發文　 現聲致歉：開玩笑亂寫的

八哥揪團吃Buffet！滿地葡萄只剩渣　悲情果農水槍轟鳥被炎上

「舉重精靈」驚傳家暴！狠揍女友害全身傷聽力受損...判拘役50日

瓊林出海口民眾受困蚵田險滅頂　金門消防IRB救生艇救援脫困

快訊／BMW猴「吸毒上路」撞死行人　殺人、毒駕2罪合判12年5月

揭藍營軍購條例錯誤率近4成　吳崢：根本是東拼西湊隨便敷衍

WBC台日戰即將登場！山本由伸最早抵達　提前5小時備戰

駐沙國代表張治平親赴卡達　助滯留當地國人陸路轉機返台

屏東台17線車禍！機車慘成碎片畫面曝　自小客失控撞斷電桿

北捷月台公然性騷擾！猥男「手肘碰胸」　30歲女當場發飆提告

台南土地標售住商用地「全滅」　僑力化工4.39億一次拿2地

強化校園防災意識　南消東山分隊前進東山國中宣導消防安全

「真的算職業球員嗎？」　兄弟教頭平野惠一談台灣棒球

台日戰關鍵在「調度」　日本教頭井端弘和：中華隊投手真的很好

捷克左投先發戰中華隊　教頭幽默祝福台灣順利「但明天例外」

柯叔元聽到經典賽輸球 　沒心情受訪：解散吧

社會熱門新聞

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

即／WBC「抓耙子」 陳柏豪　現聲致歉：開玩笑亂寫的

即／轎車半截消失　宜蘭賓士暴衝連環撞釀1命危

國民黨台中黨部死亡連署案　34人全有罪

「舉重精靈」狠揍女友害聽力受損...判拘役50日

館長不認罪！要求「傳喚賴清德」出庭

前議員林穎孟貪詐助理費　今二審宣判突喊卡

輸澳「抓耙子」身分曝！民代被牽連急找人：快出面說明

墾丁大街吃8顆120元生蠔上吐下瀉　衛生局調查

即／BMW猴毒駕撞死行人！殺人罪判刑

三重深夜嚴重車禍！　19歲騎士撞左轉車噴飛無意識

18歲男睡未成年姊妹　2女全染梅毒

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

疑台灣隊前職員幫澳洲情蒐！　輸球挑釁「任務達成」被灌爆

台人擠爆東京「1行為太誇張」　日本店員也怒了

23歲賓士男吸毒載19歲妻猛撞7車！　女駕駛車剩一半慘死

生前燦笑畫面曝！宜蘭最暖女導師被毒駕撞死

混血女神「只穿內衣現身」火辣身材被看光！

女團C位瘦到剩40公斤！　驚爆「壽命將至」求助母：好像快死了

陳柏惟節目狂轟台澳戰裁判　來賓1句「你是輸多少」瞬間暴怒

以軍F-35擊落伊朗戰機　畫面曝光

台股國家隊護盤本周敲進逾500億元　齊心力穩台積電

錯愕！AV女優突宣布引退　達人揭原因

伊朗第2艘軍艦求入港！斯里蘭卡陷兩難

國運籤「黃金變鐵」馬上靈驗？廟方回應

29歲正妹星二代證實離婚「情斷後尷尬同台」

賓士男違停路中比中指譙三字經　金髮女眼抽筋瞪5秒

美伊戰爭帶飛塑化族群！台塑化領軍　7檔亮燈漲停

更多

最夯影音

更多
球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛

球友看WBC熱血噴發即刻開打 ，靠普拿疼肌立快速擊退酸痛
曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

曾豪駒自責首戰敗澳洲：責任在我　徐若熙只投4局原因曝光

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

李灝宇退賽難掩遺憾：差一步就能打...

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

伊朗戰機升空遭擊落！以色列F-35開轟

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

宜蘭賓士猛撞7車！　銀車「半截消失」女駕駛OHCA

熱門快報

預測WBC 抽Switch Lite

預測WBC 抽Switch Lite

即日起至3/18日止，預測WBC賽事，場場抽咖啡，再抽Switch Lite等300個獎項

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

年後好市多減重零食開箱

年後好市多減重零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要推薦好市多各種減重零食，減肥的同時也不會餓肚子！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面