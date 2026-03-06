　
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台中罷免連署案34人遭判刑　國民黨轟：「小案重判」政治判決

▲▼伍康龍,陳劍峰。（圖／記者許權毅攝）

▲伍康龍（右）、陳劍峰（左）今日到庭聽判。（圖／記者許權毅攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨2025年為反制大罷免，台中市黨部33名幹部、黨工，因「抄寫黨員名冊」方式遞交罷免民進黨蔡其昌、何欣純，台中地院今（6日）判市黨部第一組總幹事伍康龍等34名黨工各1年11月至3月徒刑，其中32人獲緩刑、2人不得緩刑，全案可上訴。國民黨中央質疑，這是「小案重判」、「政治判決」。且該案在性質上屬行政文書與程序爭議，並未從中獲取任何私利，卻遭判刑，令人憤慨。

針對台中地方法院今日就相關連署案件作出一審判決，國民黨表示，民進黨「大罷免、大失敗」，「32：0」的結果顯示人民已經對民進黨做出判決。如今相關案件卻出現基層人員遭到判刑，國民黨嚴正質疑這是「小案重判」、「政治判決」。民進黨以政治動員操作罷免、撕裂社會的作法，本身就是對民主制度的傷害。

國民黨指出，民進黨鋪天蓋地的發動大惡罷，完全是反民主的的不公不義惡行，國民黨地方黨部在龐大壓力之下，被迫採取反制行動。司法雖然判決地方黨工有罪，但民意清楚表達民進黨的大惡罷是徹頭徹尾的荒謬與錯誤，「32：0」是廣大人民對民進黨大惡罷的當頭棒喝。民進黨專搞這些勞民傷財、浪費社會及司法資源的蠢事，才是應該受到全面譴責的對象。

國民黨強調，本案在性質上屬行政文書與程序爭議，相關當事人多為長期投入地方服務的黨務幹部與志工，平日協助民主政治運作與公共事務推動，並未從中獲取任何私利，卻遭判刑，令人憤慨。對於未獲緩刑的相關人員，國民黨表達高度關切與聲援，黨中央將提供必要的法律與行政協助，並持續給予相關照顧與支持。

國民黨並強調，民主社會的司法制度應建立在一致性、比例原則與程序正義之上。面對社會高度關注的案件，更應審慎衡量責任與角色差異，確保量刑符合比例原則，讓社會看見真正公平而一致的司法標準。
 

03/04 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國民黨團昨（5日）拍板推出「3800億＋N」的軍購條例版本，後續將與政院版、民眾黨版一併於委員會審查。對此，民進黨立委沈伯洋點出，國民黨版有6大問題，他直言，整個法案千瘡百孔，就很像要寫給大家看說，「我們有軍購喔」，但故意鎖死給另外一群人看，超級詭異。

台中罷免連署國民黨

