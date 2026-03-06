鄭麗文不甩藍委軍購條例版本　林俊憲酸：真正的黨中央在北京

▲民進黨立委林俊憲。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

國民黨立委徐巧芯日前草擬8100億的軍購特別條例，而屬朱立倫子弟兵的議員凌濤則喊出9000億版本，不過，黨團昨日卻敲定黨中央主導的「3800億＋N」版本，遭質疑是鄭麗文意志的勝利。對此，民進黨立委林俊憲開酸，現在一切都很清楚，就是北京已經定調，3800億，不能再多，國民黨現在真正的黨中央在北京。

林俊憲表示，結果搞半天，先前國民黨傳出的8100億、9000億軍購特別條例版本，最終還是敲定要推大砍後的「3800億＋N」軍購特別條例，完全可以感受到國民黨人士想力挽狂瀾的苦心，很可惜鄭主席甩都不甩，因為國民黨現在真正的黨中央在北京。

至於國民黨敲定的「3800億＋N」軍購特別條例版本，林俊憲分析，國民黨宣稱其它項目要等美方給出發價書再來審預算，但這是在愚弄對軍購流程不熟悉的民眾。

林俊憲說明，美方給出發價書時，往往已完成前期美國政府的審查和準備作業，這也是最繁瑣的部分，只要等台灣這邊預算一過，馬上就可以開始投入生產。

林俊憲強調，尤其現在全球軍工產能緊繃，工廠不可能為了等台灣的訂單而空置，一旦預算拖延，其它訂單就可能會先排入，導致台灣的交期延後，然後國民黨又可以用延宕交貨為由，來擋下一次的軍購，簡直就是完美的循環。

林俊憲接著直言，大家不要忘了，今年的總預算到現在都還沒審，藍白多數的立法院，拖延預算就是新常態，況且軍購流程，國民黨會不知道？其實清楚得很，就是因為清楚，才懂得用來暗擋軍購，畢竟明擋實在太難看。

最後，林俊憲表示，現在一切都很清楚，就是北京已經定調，3800億，不能再多，要如何執行則是交給國民黨自己解決。不過，林俊憲也呼籲，大家別太擔心，回想一下，藍白從原本堅決阻擋軍購，到態度突然軟化的時間點，發生了什麼事？事情還沒結束呢。