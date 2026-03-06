　
應援中華隊！台人狂犯「東京巨蛋3地雷」　大票人罵：此生最恨

▲台灣球迷擠爆東蛋 。（圖／記者王真魚攝）

▲台灣球迷擠爆東蛋 。（示意圖／與新聞事件無關／記者王真魚攝）

網搜小組／劉維榛報導

「給之後東蛋WBC三場要來的台灣人！」一名網友列出3點提醒，包括「不是應援區就不要站」、「垃圾離場時自己拿去丟」，以及女廁衛生問題，直言有人半坐上廁所卻不清理，甚至把衛生紙丟地上。貼文一出，也引發網友搖頭回應，「都這麼乾淨了，還半蹲到底在幹嘛？」、「衛生紙丟地上真的很怒」。

一名網友在Threads表示，這幾天在東京巨蛋觀賽時，看到不少台灣球迷違反球場規定，例如在非應援區站起來看球。他強調，東京巨蛋對於站立應援的規定相當清楚，「不是應援區就不要站，不要站、不要站」，呼籲大家尊重場館規範。

除此之外，原PO也提到場內垃圾問題，指出有些球迷離場時把垃圾留在地上就直接走人，讓他看了相當傻眼。他提醒，垃圾應該在離場時自拿到垃圾桶丟棄，而不是拍拍屁股就走人。

最後，原PO也抱怨女廁的衛生問題，表示有些人「半坐亂噴又不擦」，甚至把衛生紙丟在地上而不是丟進馬桶，讓他氣得直呼「這真的此生最恨」。原PO感嘆，自己從來沒有在東京巨蛋看過這麼混亂的情況，「說這裡台灣人多到像大巨蛋，還真的把在台灣的尿性全部搬過來是不是？」

衛生習慣沒水準！網轟：真丟臉丟到日本去了

文章曝光後，網友紛紛熱議，「每次上公共廁所，都會對台灣的家庭衛生教育心生懷疑」、「台灣女廁真的很可怕！！拜託不要噁到日本去」、「衛生紙丟地上真的很怒」、「日本廁所都這麼乾淨了，還半蹲到底在幹嘛，廁所也都會有酒精可以擦啊」、「還有拜託不要把自己留得血翻給別人看，超噁」、「看到第五篇了欸！台灣女生丟臉丟到日本去了」。

另外，也有網友特別提醒，日本社會非常注重隱私，之前在東蛋看日職賽，「有人拿著手機一直對啤酒小妹狂拍，都有貼請勿拍攝了還一直拍，完全不尊重人家」。

