滑板車載女兒逛街！突被鐵便當盒K頭　惡劣YouBike男跑了

▲屏東警分局崇蘭所所長許晉維說明過程。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東市勝利星村園區昨（5日）晚間發生離譜傷害案！一名男子騎乘電動滑板車載著女兒逛街時，突遭另一名騎YouBike男子持鐵製便當盒攻擊頭部，造成頭部撕裂傷，嚇壞在場民眾。警方獲報後立即調閱周邊監視器追查，目前已掌握犯嫌身分並積極查緝到案。屏東警分局表示，對任何暴力行為絕不寬貸，將依法究辦。

屏東警分局表示，本案發生於3月5日19時39分許，當時一名30歲男子騎乘電動滑板車並載著女兒，在屏東市勝利星村園區內逛街遊覽，途中一名騎乘YouBike的男子突然接近，並持鐵製便當盒朝被害人頭部攻擊導致受傷。犯嫌行兇後隨即騎乘YouBike離開現場，留下驚魂未定的被害人及家屬。

突如其來的攻擊導致被害人頭部撕裂受傷，所幸意識清楚，事後由相關人員協助處理傷勢，警方接獲報案後，立即派員到場處理，並調閱園區周邊監視器畫面進行追查，目前已掌握涉嫌男子身分，正積極查緝到案，以釐清犯案動機及相關案情。

屏東分局強調，對於任何暴力行為警方絕不寬貸，將全力追查犯嫌並依法究辦。同時也呼籲民眾，遇到糾紛應保持理性溝通，若發生衝突或緊急狀況，應立即撥打110報案，由警方協助處理，切勿以暴力方式解決問題，以免觸法。