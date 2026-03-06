兒子東大博班畢業　陳佩琪擬幫柯文哲申請解除境管324赴日觀禮

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／記者周宸亘攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨前主席柯文哲因涉京華城案遭檢方起訴，案件預計26日一審宣判。柯的妻子陳佩琪今（6日）上午接受廣播媒體專訪透露，兒子赴日本東京大學念博士班畢業，特別把參加畢業典禮的時間延到今年3月24日，希望父親也能出席，因此向法院申請看看，能否暫時解除境管。民眾黨團主任陳智菡說，這一切當然還是要等待法官的裁量，整個程序的部分，會請律師來做研究，「不用懷疑，柯文哲絕對不會在海外不回來」。

陳佩琪今接受媒體人王淺秋專訪時說，3個小孩都蠻優秀，「這段時間辛苦小孩子了，面對媒體那麼大的一個報導跟壓力，我跟他講說，你爸爸不是那個樣子」。陳表示，大兒子在2022年赴東大念書，2025年10月論文通過畢業，特別把參加畢業典禮的時間延後到今年，想看看爸爸可不可以一起去。

陳佩琪表示，日本教授寫信給兒子，不是說要來參加3月24日的畢業典禮嗎？但考量柯文哲出境管制，需要到法院申請看看，不要讓兒子這麼期待又有遺憾，「我就試試看申請，因為從2024年8月到現在，司法上一路挨打，從來沒有一件事有被公平對待」。

針對陳佩琪希望柯文哲能赴日出席兒子的畢業典禮，民眾黨立院黨團主任陳智菡指出，畢竟是兒子博士班畢業，其實柯文哲過去也有想要去探視兒子的想法，今天這樣子的大事，當然希望能夠讓柯P一起參與，所以他們希望透過律師向法院提出申請，限制出境出海的部分能不能夠先暫時解除。

「不過，這一切當然還是要等待法官的裁量，整個程序的部分，會請律師來做研究。」陳智菡說，時間上是比較急迫一點，因為畢業典禮在3月24日，那柯家人也知道26日宣判在即，這議題一提出來，一定會有很多人討論。

陳智菡強調，大家不用擔心，因為柯文哲絕對非常相信自己的清白，「也絕對不用懷疑，柯文哲絕對不會在海外不回來，一切的程序都是按照既定的流程來做處理，當然一切也都尊重法官的裁示」。

