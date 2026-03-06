提早掃墓「2周末國道通行費7折」　清明連假祭3疏運措施

▲清明連假國道將出現大量返鄉掃墓和出遊車潮。（示意圖／記者劉亮亨攝）

記者李姿慧／台北報導

清明4天連假將至，預估將湧現大量返鄉掃墓及出遊車潮，為鼓勵民眾提早2周掃墓，3月21日、22日、28日、29日等周末國道祭出單一費率再7折優惠。另清明連假期間，國道每天0到5時免收費，4月3日西部國道南下、4月4日至6日國5北上實施指定時段高乘載管制。

清明節4天連假將於4月3日至4月6日登場，其中清明節為連假第3日，高公局表示，清明連假交通需求將以返鄉掃墓及旅遊旅次為主，預估假期交通量為111~123百萬車公里(mvk)；其中首日南向可達70mvk，為平日的1.5倍。

為鼓勵民眾多利用節前周休提早掃墓，避開連假車流，高公局於3月21日、22日、28日及29日規劃多項疏導措施，其中該4天周末假日國道通行費將採單一費率再打7折優惠。

匝道封閉部分，連假前兩個周六(3月21日及28日)上午5至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口。高乘載管制方面，連假前兩個周日(3月22日及29日)下午15至20時，實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城等交流道之北向入口匝道高乘載管制。

清明4天連假也祭出三大疏運措施，通行費方面，4月3日至6日國道採單一費率，且每日0至5時暫停收費鼓勵分流。

高乘載管制方面，4月3日上午6至12時，國1內湖至頭份及國3木柵至香山，各交流道之南向入口匝道高乘載管制。4月4日至6日每日13至18時，國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城交流道之北向入口匝道也實施高乘載管制。

匝道封閉措施則規劃4月3日0至12時，封閉國5石碇、坪林南向入口；5至12時封閉國1平鎮系統、埔鹽系統南向入口。4月4日5至12時封閉國1埔鹽系統及國5石碇、坪林南向入口。4月5日及6日每日12至21時，封閉國1埔鹽系統、虎尾及國3西濱北向入口。

高公局預估，清明節連續假期間各地均會出現掃墓或旅遊之人潮及車潮，國道部分路段之交通需求將遠大於可服務容量，發生壅塞在所難免。建議用路人多搭乘公共運輸前往目的地，如要開車行駛國道，請多利用高速公路1968App查詢管制措施與即時路況，適時調整行前規劃。