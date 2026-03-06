嗆警「你馬上給我敬禮」　醉男被判拘役30日

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿凱（化名）去年10月間酒醉鬧事，見到警方到場，竟揚言「你馬上要給我敬禮，X」，遭壓制在地仍出言挑釁，結果反而害自己吃上官司。台南地院法官日前審理之後，依犯妨害公務執行罪，判處阿凱拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲阿凱酒後鬧事，見到警方到場，竟然還出言挑釁。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿凱2025年10月間在台南市某超商內，因酒後行為脫序與店員起爭執，店員隨即報警處理；然而，警方到場後，他不滿被勸導離開，竟在超商內辱罵警員，包含「你是多一顆我什麼啦？我制服穿出來，你馬上要給我敬禮，X」、「你配級的，你娘XX」，甚至朝地上丟擲啤酒罐。

警員見狀，立即將阿凱壓制在地施以保護管束。阿凱在過程中抓住警員的雙手極力反抗，還出言挑釁「我有妨礙到你什麼嗎？我如果死了，你丟災係啊」、「你再給我按看看」。

阿凱的行為導致警員雙手手腕受傷，但警員並未對他提告公然侮辱及傷害罪的部分。檢方認為，阿凱涉犯刑法第135條第1項妨害公務罪嫌，訊後依法將他起訴。

台南地院法官表示，阿凱酒後情緒不穩，在警員施以保護管束的過程中，抓住警員的手腕導致受傷，對警員執行公務的行為未給予尊重，確實不妥，考量到他已經坦承犯行，最終依犯妨害公務執行罪，判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

● 《東森新媒體ETtoday》提醒您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量，有害健康。